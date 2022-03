Çocuklar içindeki bilim insanını keşfediyor

Çocuklara bilimi sevdirmek ve eğlenirken öğrenmelerini sağlamak üzere, Keşif Dünyası Yaratıcı Çocuklar Derneği ve Henkel iş birliğinde 7 yıldır gerçekleştiriliyor... Proje kapsamında 8-10 yaş arasındaki çocukların katılımıyla okullarda yapılan ücretsiz bilim atölyeleriyle bugüne dek yaklaşık 35 bin çocuğa ulaşıldı. Keşif Dünyası şimdi de online eğitimlerle ülkemizin farklı şehirlerindeki çocuklarla buluşuyor.

Bu şekilde ülkemizdeki her okul, öğrenci ve öğretmenleri ile Keşif Dünyası'nın sunduğu ücretsiz bilim atölyelerine katılabiliyor. Türk Henkel Kurumsal İletişim Müdürü Öznur Çatı Keşif Dünyası'nın detaylarını anlattı...



● Keşif Dünyası projesi için sizi harekete geçiren ne oldu?

Çocukların içindeki kâşifi erken yaşlarda ortaya çıkarmak için Keşif Dünyası girişimini hayata geçirdik.

Keşif Dünyası'nın konsepti ve programı, 2011 yılında Henkel uzmanlarının desteği ile birlikte Ruhr Üniversitesi Bochum'da Kimya Eğitim Bilimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Katrin Sommer önderliğinde geliştirildi. Eğitim materyalleri içinde çizgi filmler, boyama sayfaları, deney malzemeleri vb. pek çok materyal bulunuyor.

Programda onlara bilimi sevdirecek eğitici ve eğlenceli deneyler yer alıyor. Keşif Dünyası projesini, Almanya ve Rusya'dan sonra uygulayan üçüncü ülkeyiz.



DOĞRU TÜKETİM ALIŞKANLIĞI

● Projenin hedefleri neler?

Keşif Dünyası projesinin önemli amaçları bulunuyor: Bunların ilki, herkes için kapsayıcı ve nitelikli eğitimi sağlamaya katkı sunmak ve küçüklere "bilimsel bakış açısı" kazandırarak yaşam boyu öğrenimi desteklenmek. Program süresince verilen eğitimlerle sürdürülebilir çevre için küçüklerde erken yaşlarda bilinç oluşmasını sağlamak.

Çocukları daha az tüketerek israftan kaçınmak, kullandıkları eşyaları tekrar kullanmak ve geri dönüştürmek gibi bilgilerle tanıştırarak onlara şimdiden doğru üretim ve tüketim alışkanlıkları kazandırmak. Bu yolla, insan faaliyetlerinden kaynaklanan iklim değişikliği ile mücadele edecek nesiller yetiştirmek.



● Bilim atölyelerine şimdiye kadar kaç çocuk katıldı?

Yüz yüze ve online eğitimlerle yaklaşık 35 bin çocuğumuza ulaştık.

Şimdi hedefimiz, online bilim atölyelerimiz ile Türkiye'nin her yanındaki çocuklara bilimi sevdirmek ve onları da Keşif Dünyası'nın yolculuğuna dahil etmek.



● Projenin başarı sırrı sizce nedir?

Keşif Dünyası'nın sırrı, eğitim metodolojisinde yatıyor. Çünkü atölye çalışmalarında çocuklara bir şey anlatmak yerine, uygulamalı bilim atölyeleri ile onların deneyerek keşfetmeleri sağlanıyor. Bilim ve keşfetmek, merak ve soru sormakla başlıyor. Merak, soru sorma cesaretine sahip olmak ve öğrenirken eğlenmek Keşif Dünyası'nın temelini oluşturuyor. Keşif Dünyası'nda yüz yüze gerçekleştirilen atölye çalışmalarına 8-10 yaş arasındaki çocuklar katılıyor. Çocuklar, okullardaki bilim atölyelerinde yapıştırma, yıkama, temizleme ve sürdürülebilirlik dahil olmak üzere çeşitli konularda deneyler gerçekleştiriyorlar.

Evde Keşif Dünyası videolarımızda ise çocuklar deneylerimizi, evlerinde kolayca bulabilecekleri malzemelerle, profesyonel laboratuvar gereçlerine ihtiyaç duymadan ve ebeveynlerinin gözetiminde gerçekleştiriyorlar. Online atölyelerimizde ise öğrenciler, öğretmenleri ile birlikte ekran karşısına geçiyor ve uzmanımızın gerçekleştirdiği deneyleri beraberce izleyerek, hep birlikte tamamlıyorlar.



● Pandemide hangi adımları attınız?

12 farklı deney videosu için çekimler gerçekleştirdik. Böylece projenin, birbirinden keyifli ve eğitici deneylerden oluşan "Evde Keşif Dünyası" videolarıyla dijital platformdan ekranlara konuk olmasını sağladık. Şimdi tüm çocuklar, YouTube platformundan "Evde Keşif Dünyası" videolarını ücretsiz izleyebiliyor.



●Online atölyelerde ne gibi deneyler gerçekleştiriliyor?

Atölyelerimiz ülkemizin her noktasındaki okulların başvurularına açık. Katılmak isteyen okulların kd@yaraticicocuklardernegi. org adresinden randevu almaları yeterli oluyor.

Böylece tüm okullar ve öğrenciler, Keşif Dünyası bilim atölyelerinden ücretsiz şekilde yararlanabiliyor.

Online bilim atölyelerimizle ülkemizin her köşesinde eğitim gören çocuklarımızı, içlerindeki dâhiyi keşfetmeye bekliyoruz.



ÖRNEK KEŞİF DÜNYASI DENEYLERİ



NİŞASTADAN YAPIŞTIRICI YAPIYORUZ



■ MALZEMELER:

● 8 gr mısır nişastası

● 30 ml su

● Küçük bir tencere

● 2 adet kağıt



■ Yapılışı: Nişasta kullanarak kendi yapıştırıcınızı yapabilirsiniz. Bunun için elbette biraz nişastaya ve suya ihtiyacınız olacak. Suyu ısıtmak için mutfağınızdaki ocağı kullanabilirsiniz.

İlk olarak nişasta ve suyu karıştırın ve bu karışımı tencerenize dökün. Mısır nişastası ve su bileşimini karıştırarak orta ateşte ısıttıkça ortaya jel halinde bir madde çıkacak. Elde ettiğiniz bu jeli, şimdi kağıtlarınızı birbirine yapıştırmak için kullanabilirsiniz.



GEZGİN RENKLER

■ MALZEMELER:

● 3 farklı renkte gıda boyası

● 5 adet su bardağı

● Kağıt havlu

● Su



■ Yapılışı: Öncelikle 5 su bardağını yan yana gelecek şekilde dizin. Sonra birinci, üçüncü ve beşinci sıradaki bardakların içine su doldurun. Bu 3 su bardağının içine koyduğunuz suyu, gıda boyaları ile tek tek renklendirin. Birazdan bu bardaklarda bulunan renklendirilmiş suları, bardakları birbirinin içine dökmeden nasıl karıştırabileceğimizi göreceğiz.



Kağıt havlunuzu iki defa uzunlamasına katlayarak ince bir şerit haline getirin. Daha sonra bir defa da ortasından katlayarak kısaltın.

Katladığınız kağıt havluları bir ucu renklendirilmiş suya, diğer ucu da hemen yanındaki boş bardağa gelecek şekilde konumlandırın. Düzeneğinizi bu şekilde kurduktan sonra, renklendirilmiş suların kağıt havlu tarafından emildiğini ve yavaş yavaş boş bardaklara ulaştığını gözlemleyeceksiniz.

İşte bardakları hareket ettirmeden renkleri karıştırmayı başardınız.