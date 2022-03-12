Ekran başındaki minik mühendisler

Pera Müzesi Öğrenme Programları, Bilim ve Teknoloji Haftası'nı 6-11 yaş grubuna yönelik çevrimiçi atölyelerle kutluyor. Bilim Kahramanları Derneği iş birliğiyle düzenlenen "Roket Arabam" ve "Dans Eden Robotlar" adlı atölyelerde temel fen kavramları hakkında bilgi edinen çocuklar, kendi mühendislik tasarımlarını üretecek. Program, yarın 11.00- 15.00 saatleri arasında Zoom Meeting uygulaması üzerinden ücretsiz gerçekleşecek.

ÇOCUKLAR TASARLIYOR

6-9 yaş grubuna yönelik Roket Arabam atölyesinde Isaac Newton ve Etki Tepki Yasası hakkında bilgi edinen katılımcılar, bu yasa üzerine sohbet ettikten sonra roketlerin çalışma prensibini öğreniyor. Dans Eden Robotlar atölyesinde, mühendislik becerilerinin yanı sıra sanattaki kullanımı hakkında bilgi edinen 9-11 yaş grubu çocuklar, ünlü müzisyen ve ses tasarımcısı Yuri Suziki'nin robotlardan kurduğu orkestra ile tanışıyor.