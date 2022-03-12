“İlhamı İzmir’den alıyoruz”

Edip Cansever'in "Denizlerin rüzgarı denizlerin, gelir vurur kızların bacaklarına. İzmir'in akşamları İzmir'in, herkes saadetini düşünür..." dizelerinde neyi kastettiğini anlamak için bir akşam üstü Kordon'a çıkmanız gerekir... Hatta bir akşam üstü yetmez, gün doğumunda sessizliği bölen manzarasını, kahvaltıda boyozun kokusunu taşıyan rüzgarını, denizinin tuzunun vücudunuzda bıraktığı hissi, vapurların martıların çığlıkları arasında usul usul gidiş gelişlerini, canlı dinamik öğle vaktini... Ve nihayet gün batımını, imbatı... Yani en az bir gün ve bir geceyi geçirmek gerekir Kordon'da... İşte tam da Kordon'un kalbinde açıldı dünya markası Marriott... Açıldığı günden bu güne benim de en sevdiğim mekanlar arasındaki yerini aldı. Özellikle çatı katında güneşi batırmanın keyfini anlatacak kelime bulmak gerçekten çok zor. Kocaman turuncu bir tabak gibi denize gömülerek batarken güneş, siz de tüm yorgunluğunuzu ve stresinizi takıveriyorsunuz onun ardına... Gerisi iyilik güzellik. Ben bir İzmirli olarak bu kadar beğendiysem, İzmir'e gelecek misafirler bayılıyor olmalı... Çatı katındaki havuzuna, 450 yaşındaki zeytin ağacına, hizmetine, manzarasına, şıklıkla döşenmiş konforlu odalarına... Ağustos 2021'de kapılarını misafirlerine açan İzmir Marriott Otel'in yatırımcılarından Emre Çüngüşlügil ile detayları ve İzmir'e geliş serüvenini konuştuk...

139 ÜLKELİK BİR ZİNCİR

Marriott'ın İzmir'e gelme süreci nasıl oldu?

Şehrin en eşsiz konumlarının birinde yer alan otelimizi hizmete geçirmeden önce İzmir'imize ne katabiliriz, nasıl faydalı olabiliriz sorusuna yatırımcı olarak uzun süre akıl yorduk. Marriott markasını şehre getirme arzumuzun çıkış noktası ise; markanın uluslararası bilinirliği ve sürekli büyüme trendinde olması. Günümüzde dünyada 139 ülkede, 8.000 otel ve 1,5 milyon oda kapasitesi ile hizmet veren bir zincirin, bayrak taşıyıcı markasını şehre kazandırmak bizim için gurur verici oldu.





İzmir'in farklılığı nedir?

Eşsiz konumu, 8500 yıllık tarihi, doğal ve kültürel mirası, iklim yapısı itibari ile İzmir, Türk turizminde oldukça özel bir yere sahip. Özellikle son dönemde İzmir, destinasyon olarak kendi pazarlama stratejilerine sahip, ciddi markalaşma sürecinde olan bir turizm şehri. Tarih boyunca farklı kültürleri bir arada bulundurması, çok katmanlı ve renkli kültürel yapısı, başta gastronomi olmak üzere zengin kültürel miras öğelerinin varlığı ve bilinirliğinin artması ile İzmir, ağırlama sektörü göz önünde bulundurulduğunda Türkiye'nin potansiyeli en yüksek ve ilgili alanda yatırım yapılabilir en önemli şehri.





Nasıl bir ilgiyle karşılaştınız?

İlk günden beri oldukça yüksek olan doluluk oranlarımız, misafir profilimiz, konaklamalar sonrası misafirlerimizin paylaştığı pozitif ve gururlandırıcı yorumlar göz önünde bulundurulduğunda, oldukça büyük bir ilgi ile karşılaştığımızı söyleyebiliriz.



Özellikle roof bar ve çatı havuzu büyük ilgi görüyor olmalı?

İzmir'in en iyi manzaralarından birine sahip, yazı ayrı kışı ayrı keyifli bir mekân. Misafirlerimiz, Pagos'ta İzmir Körfezi'nin gün batımı manzaralarını, geniş menüsü ve kaliteli müzik performansları eşliğinde hayranlıkla izlerken, sonsuzluk havuzu ile yaz mevsiminin tadını çıkarıyorlar.





SPA konusunda seçenekleriniz neler?

İzmir Marriott, suyun besleyici gücü ile doğal dünya arasındaki dengeye inanan felsefesi ile Quan Spa'da misafirlerine, doğanın en saf onarıcı unsurlarından biri olan kaynak suyunu kucaklayan bir deneyim yaşatmayı hedefliyor. SPA uygulamaları, süit ve çiftler için masaj odalarının yanı sıra, Quan Spa'da ayrıca konukların geleneksel hamam ritüellerinin, saunanın ve buhar odalarının keyfini çıkarabilecekleri otantik bir de Türk hamamı bulunuyor.

Marriott İzmir'in özel hissettiren en önemli kısmı nedir?

Misafirlerine ilham verici anlar sunmayı hedefleyen İzmir Marriott, Ege Denizi'nin nefes kesen manzarasına karşı, konfor ve zarafeti bir arada sunan tasarımı ve profesyonel ekibi ile konuklarını kişiselleştirilmiş bir hizmet eşliğinde, yeni bir misafirperverlik deneyimine davet ediyor. İzmir Marriott, bir şehir oteli olmasına karşın, şehrin içinde bir resort hissi ile konuklarını ağırlıyor. Kordon kıyı şeridi ile denizin birleştiği en yakın noktada yer alan otel, denizden birkaç adım uzaklıkta, kesintisiz İzmir Körfezi manzarası ile, Kordon Sahili'nde ve Pasaport İskelesi'nin yanı başında bulunuyor. Bunun yanı sıra iş merkezlerine, Alsancak'a, alışveriş ve yaşam merkezlerine, Agora ve Kemeraltı gibi tarihi yerlere yürüme mesafesinde yer alıyor.







Şehir otelleri ile tatil otelleri arasındaki en büyük fark nedir?

Tatil otelciliğinde şehir otelciliğine nazaran, daha uzun konaklama süreleri ile misafirlerin daha fazla dinlenme, ilgi alanı odaklı eğlence ve deneyim beklentisindedir. Ön plana çıkan konu genellikle tatil ve dinlenmedir. Genellikle iş amaçlı seyahatler için tercih edilen şehir otellerinde konfor ve konaklama süresindeki spesifik ihtiyaçlar özenle ön planda tutulmaktadır.





SADIK MİSAFİRLERİ VAR

Marriott'un İzmir'e kattığı değer nedir?

Marriott Hotels'in en yeni küresel vizyonunu yansıtacak şekilde hayata geçirilen İzmir Marriott, sofistike ve sezgisel olarak tasarlanmış alanlar sunarak günümüz modern gezginlerinin ihtiyaçlarına hitap eden birinci sınıf bir deneyim sunmayı hedefliyor. Şehrin oda envanterine yaptığı katkı bir yana, yarattığı istihdam ve dünyanın en büyük otel markası olan Marriott zincirinin bayrak taşıyıcı markası ile şehre girmesi, potansiyel diğer yatırımların da önüne açacak ve İzmir'in bir turizm destinasyonu olarak konumlandırmasına da ayrıca güç katacaktır. Bununla birlikte, markanın sadakat programı olan Marriott Bonvoy'un güncel olarak 140 milyonu aşkın sadık misafir portföyü ile markanın en yeni İzmir otelinin buluşuyor olması, şehrin, global ve sadık gezginler arasındaki bilinirliğine de katkıda bulunacaktır.

BURCU ILGIN