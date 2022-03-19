Baharın müjdecisi Acı Ot

Tire ot yemekleri kültürünün vazgeçilmezleri arasında gösterilen "Sarmaşık" baharın gelmesiyle birlikte pazar tezgahlarındaki yerini aldı. Demeti, 25 liradan satılan bu eşsiz lezzet, yumurtalı kavurmasıyla sofraları süslemeye başladı.

El yakan fiyatıyla, ot yemekleri sevenleri pek yanına yaklaştırmayan Sarmaşık'ın, havaların biraz daha ısınması ile birlikte demetinin 15 liraya kadar düşmesi bekleniyor. Doğa'da kendiliğinden yetişen Sarmaşık, ot tutkunlarınca tezgaha çıktığı ilk haftalarda büyük bir rağbet gördü.

Tireliler, el yakan fiyatına rağmen Sarmaşıkları satın almak için adeta birbiriyle yarıştı. "Sarmaşık", küçük parçalar haline doğrandıktan sonra tavada kavruluyor. İsteğe bağlı olarak üzerinde yumurta kırılıyor veya yoğurtla servis ediliyor.

■ NADİR UYSAL