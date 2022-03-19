Buca’nın ‘wushu’cu kadınları

İzmir Şirinyer'deki Kadın Aktivite Merkezi'nde Buca İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle geleneksel Çin savunma sanatı wushu kursları açıldı. Büyük ilgi gören kurslarda kadınlar, fiziki güçlerini teknik olarak nasıl açığa çıkaracaklarını, böylece olası bir tehlike anında kendilerini nasıl savunacaklarını her açıdan öğrenmeye başladı.

Kursiyer Aysel Göktuna (56), "Son zamanlarda kadına yönelik şiddet gittikçe arttı. Biz sokaklarda kendimizi daha güvende hissedeceğiz. Bu gerçekten bizim için çok mükemmel bir olay. Hem spor yapıyoruz hem kendimizi korumayı öğreniyoruz. Dilerim bundan sonra hiçbir kadına şiddet uygulanmaz" dedi.

ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ

Gülsen Akalın (58), "Dünya çok iyiye gitmiyor, sokakta yürürken bile korkuyoruz. Bu kursları duyunca çok sevindim. Bütün kadınların kendini savunması gerekiyor. Birkaç figür bile öğrense belki canını kurtaracak. Kader Gürsoy (40) da, "Kursa geldiğimizden beri kendimizi çok güvenli hissediyoruz. Herhangi bir saldırıya karşı rahatlıkla cevap verebileceğimi düşünüyorum" dedi.