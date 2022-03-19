Deniz balığının en tazesi sofranızda

İzmir, denilince akıllara birçok güzelliğinin arasında hemen deniz ve günbatımında manzaraya karşı balık keyfi gelir. İzmir, öyle bir şehir ki ve bu şehrin insanlarının öyle bir yaşam anlayışı var ki, neresinde olursanız olun gün batımında deniz ve balık akşamlara keyif katar. Deniz ürünleri sadece besin değil, bir yaşam biçimidir. Balık keyfini yaşayabileceğiniz en güzel yerlerinden biri ise yeşil ve mavinin buluştuğu İnciraltı'dır. Bu hafta lezzet durağımızda sizi İnciraltı'nın en köklü mekanlarından birisi olan balıkçı Ali Osman'a götüreceğim. 1975 yılından beri balıkçı bir ailenin balık sevdasının yolculuğunun eseri.

Balıkçı Ali Osman'ın en önemli özelliği asıl işleri balıkçılık olduğu için gerçek deniz balığını tadabilmeniz. Şimdi restoranın yanındaki bahçede İzmir'in en güzel gün batımını izleyebileceğiniz yeşillikler içerisinde çok özel vaha içerisindeki Kuytu Köşe'de açık havanın keyfini de yaşayabiliyorsunuz. 300 kişi kapasiteli açık alanda fotoğraf çektirebileceğiniz özel alanlar düzenlenmiş. Klasik motosikletler, antika radyoların ve değişik çizimlerin ve grafiklerin yer aldığı sıra dışı özel yerler çok özel alanlar tasarlanmış. Bütün bu yeniliklerin ardında işini tutku ve sevgi ile yapan, aileden aldığı disiplini, geleneği yaşatan onu yenileştiren geliştiren bir isim 3. kuşak Togay Güler bulunuyor. Mekanın yanında 600 kişilik Ali Osman Düğün Salonu'nu da işletiyor. Yazlık-kışlık, yemekli-yemeksiz olarak hizmet veren düğün salonu her türlü organizasyonu yapabileceğiniz özel mekan.

MESLEKTE YARIM ASIRLIK TECRÜBE

Mekana adını veren Ali Osman Güler nam-ı diğer Balıkçı Ali Osman, 1975 yılından itibaren yarım asra yaklaşan bir süredir balıkçılık işi ile uğraşıyor. Babadan balıkçı ve aslen Rizeli. Karadeniz insanının sıcaklığını samimiyetini sevecenliğini babacan tavrını görürsünüz. Bazı insanları ilk gördüğünüzde yıllardır tanışıyormuş gibi hissedersiniz ya, Ali Osman Güler de öyle. Güler yüzlü, samimi, candan bir şekilde sizi karşılar. Toptan balıkçılık işine halen devam ediyor. İşini severek yapan balıkçı Ali Osman'ın 'balık' deyince gözlerinin içi parlar, balıklarını tanıtırken adeta yaşar.

40 YILLIK MÜŞTERİLERİ VAR

Ali Osman bey restoran işine 1989 yılında başlamış. Ahşap iskele üstünde Türkiye'nin en büyük restoranını kurmuş. Dönemin birçok ünlü siyasetçisini, sanatçısını ağırlamış. Bugün bile birçok önemli siyasetçi, sanatçı mekanını ziyaret eder. Markalaşmanın en önemli unsurlardan bir tanesi de sadık müşteri yaratabilmektir. Balıkçı Ali Osman'ın açıldığı günden beri 30- 40 yıllık müşterileri bulunuyor.

Balıkçı Ali Osman'da insanlar kendilerini evinde gibi hissediyor. Burada mekana, dekorasyona, ortama para ödemiyorsunuz. Yeterli miktarda meze ve ara sıcak mevcut. Her şey günlük ve taze yapılıyor. Bazı balık restoranları meze ve ara sıcak ağırlıklıdır. Balıkçı Ali Osman'a deniz ürünleri ve gerçek taze yerli balık yemeye geleceksiniz. Ali Osman bey, "Türkiye'deki balık restoranlarında yapılan birçok mezeyi ilk biz yaptık" diyor. Kesinlikle dondurulmuş ürün kullanmıyorlar. Deniz ürünleri günlük, taze ve yerli olarak geliyor.

BALIK TOPTAN, İÇECEK RAF FİYATINA

Balık fiyatları Ali Osman Restoran'da toptan fiyatına yakın veriliyor. Ali Osman, diğer balık restoranlarından, fiyat/ kalite dengesine göre daha hesaplı ve ucuz. Hem deniz balığının yerlisini, tazesini yiyeceksiniz hem de en hesaplı şekilde. İçecekleri kendiniz getirebildiğiniz gibi raf fiyatına mekandan da alabilirsiniz. Balıkçı Ali Osman'da mezeler ve salatalar doyurucu. Salatası meşhur, mutlaka tatmalısınız. Soğuk mezelerde tatmanız gerekenler; Girit kabağı, sultan borani, atom, deniz börülcesi.

Ege ve İzmir'in en özel ot çeşitlerinin sunulduğu ot tabağı da muhteşem. Rizeli oldukları için Karadeniz'in mısır ekmeği ve hamsisini burada tadabilirsiniz. Ara sıcaklarda deniz mahsullü börekleri, kalamar, karides güveç, çıtır karides, kalamar ızgara, ahtapot salatası, ahtapot ızgara ve balık yumurtası güveci benim sayabildiklerim. Şevketi Bostanlı levreği denemelisiniz. Tatlı olarak ekmek kadayıfı, yoğurt tatlısı, sakızlı muhallebi, mevsiminde kaymaklı ayva ve kabak tatlısı.

Son söz; Bir geleneği kültürü yaşatmak geliştirmek büyük emek ve sorumluluk ister. Babasından, dedesinden aldığı geleneği işi geliştirerek yenileştirerek yaşatan genç yaşında büyük başarılara imza atan 3. kuşak işletmeci Togay Güler'i tebrik ediyorum, kutluyorum. Bu marka ve lezzet yolculuğunda başarılar diliyorum.

SEZER ALTAN