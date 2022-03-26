60 yıllık terzinin kuş sevgisi

Manisa'da terzilik yapan Turgut Balkan, kuş sevgisiyle dikkat çekiyor. Öyle ki kuşlara olan tutkusundan dükkanını kuş cennetine çevirdi. Birçok kafesin yer aldığı dükkanda kuşların yanı sıra köpek de besleyen Turgut Balkan, emekli olmasına rağmen dükkanını kuşları için açık tutuyor. Kuşlarına çocuğu gibi bakan, her gün onlarla ilgilenen Turgut Balkan, tutkusunu ölene kadar sürdüreceğini anlatıyor.

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60 yılını terzilikle geçiren Turgut Balkan'ın dükkanında 200 yıllık dikiş makineleri, kömürlü ütüler, eski terzilerin getirdiği makaslar geçmişte yolculuğa çıkarıyor. Turgut Balkan dikiş makinesinin başına geçip fonda kuş sesleriyle işini aşkla yapıyor. Kuş sevgisini ve hikayesini anlatan 72 yaşındaki terzi Turgut Balkan, "12 yaşımdan bu yana terzilik yapıyorum. Kısa süreler çıraklık, kalfalık yaptım. Bu kuş sevgisi çocukluğumdan bu yana var. 6 yaşımdan beri kuş bakıyorum. Daha önceki dükkanlarımda da kuşlarım için yerim vardı. Kuşlarsız hiç yapamadım, askerde bile kuş baktım. Bu tutku bende kalıcı oldu. Kuşlarım var diye mesleğimi sürdürüyorum. Onlar olmasa bırakırdım, emekliyim. Çünkü eski işlerimiz kalmadı, bir kazancım olmuyor. Ama kazanamasam bile benim burada kuşlarım var. Günümün 15 saatini onlarla geçiriyorum" dedi.

■ NERMİN UÇTU