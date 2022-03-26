Ağaçlara sanatçı dokunuşu

Aydın'da heykeltıraş Şevki Köse, ömrünü tamamlamış ağaçları sanat eserine dönüştürüyor. Kameramanlıktan emekli olduktan sonra hayatını sanata adayan 55 yaşındaki Şevki Köse, yaklaşık 20 yıldır heykeltıraşlık yapıyor. Diğer heykeltıraşlardan farklı olarak ömrünü tamamlamış ağaçlar üzerinde çalışmalarını sürdüren Köse, kurumuş ağaçlardan çeşitli insan ve doğa figürleri ortaya çıkartıyor. İşlediği ağaçları birer sanat eserine dönüştüren Köse, adeta yeniden hayat verdiği ağaçlarla beğeni topluyor. Efeler ilçesinde binlerce tescilli ağacın bulunduğu Aydın Tekstil Alanı'ndaki kurumuş ağaçların rekreasyon alanı içerisinde değerlendirilmesi için yapılan çalışmada görev yapan Köse, yaptığı işin Türkiye'de çok az örneğinin olduğunu söyledi.



YAŞAM İÇİN İKİNCİ BİR ŞANS

Heykeltıraş Şevki Köse, "Aydın Tekstil Alanı, kentin akciğeri olarak görülen bir yer. Buradaki ölü ağaçlar 2 buçuk metre yukarıdan kesilerek benim için çalışma alanı haline dönüştürüldü. Biz bu çalışmayla kendi yaşam alanlarında yeni bir hayat veriyoruz onlara" diye konuştu. Köse, çalışmanın tamamlanmasının ardından kentin yeni bir kimlik kazanacağını ve Aydın Tekstil Alanı'nın ağaç heykellerde farklı bir görünüme kavuşacağını ifade etti.

■ KAZIM YÖRÜKCE