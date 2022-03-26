Kalben sevenleriyle D&R’da buluşuyor

Kalben, kendine ait bir albümü olan ilk romanını okurlarıyla buluşturmaya hazırlanıyor. "Eski Dünyanın Yangını" adlı ilk romanı ve aynı adlı albümü ile tüm listelerin zirvesine yerleşen sanatçı, 8 ayrı şehirde D&R mağazalarında gerçekleşecek etkinliklerde kitabını sevenleri için imzalayacak. Tanıtım turnesine İstinyePark İzmir'den başlayan Kalben, bugün saat 14.00'te D&R Bodrum Midtown'da, yarın saat 14.00'te D&R Antalya Terracity'de 30 Mart, Çarşamba günü saat 17.00'de D&R Kocaeli 41 Burda'da, 31 Mart saat 17.00'de D&R Bursa Korupark'ta, 1 Nisan saat 17.00'de D&R Eskişehir Espark'ta 2 Nisan saat 14.00'te D&R Ankara Cepa ve 3 Nisan Pazar günü saat 14.00'te D&R Çanakkale 17 Burda mağazasında okuyucuyla buluşacak.