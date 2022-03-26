Tartuffe’un okuma provası evinizde

İş Sanat'ın 'Provadan İzle' serisi Moliere'in "Tartuffe" eseri ile devam ediyor. Ölümsüz tiyatro eserlerinin bir masa etrafında, okuma provası düzeninde seyircilere sunulduğu seride, Fransız komedya ustası Moliere'in Tartuffe oyununun ilk gösterimi Tiyatro Günü olarak kutlanan yarın, saat 20.30'da İş Sanat'ın YouTube kanalında yayınlanacak. Moliere'in 17. yüzyılda kaleme aldığı oyunda, zengin bir ailenin evine yerleşen ve türlü oyunlarla yavaş yavaş evin yönetimini ele geçiren Tartuffe'ün, ailenin başına açtığı işler mizahi bir dille anlatılıyor. Yiğit Sertdemir'in yönetmenliğini üstlendiği oyunda, Tartuffe'ü Murat Kapu canlandırıyor. Ayşe Demirel, Yiğit Sertdemir, Sinem Öcalır, Meriç Rakalar, Ceyda Akel, İbrahim Arıcı, Tuğra Can Bıçak, Gülhan Kadim, Ayşegül Uraz ve İlayda Ulcaylı'nın rol aldığı 'Provadan İzle' serisinin yeni oyunu Tartuffe, ilk gösterim tarihinden itibaren İş Sanat'ın YouTube kanalında ücretsiz izlenebilir.