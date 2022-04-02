48 yıl Yeşilçam afişi biriktirdi

Fethiye Belediyesi'nden emekli Süleyman Saraçoğlu'nun yıllardır özenle sakladığı Yeşilçam film afişleri ile ilgili sergi açıldı. Binin üzerinde Yeşilçam film afişini özenle saklayan Süleyman Saraçoğlu, gençlerin ve sinema tutkularının film ve sanat beklentilerini harekete geçirmek için açacağı serginin 5 gün boyunca gezilebileceğini ifade etti. Sergide Orhan Gencebay'dan Yılmaz Güney'e, Türkan Şoray'dan Nejla Nazır'a kadar sinema afişleri bulunurken, Saraçoğlu merak duyan vatandaşları sergiye davet etti. Yeşilçam film afişlerini 15 yaşından itibaren biriktirmeye başladığını ifade eden Saraçoğlu, "Yıllardır biriktirdiğim Yeşilçam film afişleri sergimi açmış bulunmaktayım. Burada eski Yeşilçam filmlerinin afişlerini sergiliyorum. Gençler, geçmişi, sanatı görsün diye böyle bir sergi yapmaya karar verdim. Gençlerimize ışık olması amacıyla sergimiz açıktır. Sergimiz, pazartesi akşamını da kapsayacak şekilde 5 gün boyunca siz değerli Fethiyelilere açıktır" şeklinde konuştu. ■ ERDOĞAN CANKUŞ

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