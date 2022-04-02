Sezonun en hit rengi: Fuşya

Pembenin canlı bir tonu olan "fuşya" rengi bu sezon podyumları ve sokak modasını kasıp kavurdu. Bu sezon pembenin ve fuşyanın her tonunu plajlarda ve sokakta göreceğiz. İster blazer ceket-etek takımların radarına girip tatlı bir ciddiyet yakalayın, ister elbiselerinizde güneşin enerjisini yansıtın.

Birçok ünlü marka bu sezon terliklerden tutun çantalara kadar fuşya rengini ön planda kullanıyor. Pembe geçen sezondan bu yana yakamızı bırakmıyor. Bu yüzden en çekici tonu fuşya size bu yaz enerji verecek..

VAHSİ BATI'YA DÖNÜS

BU sezonun yükselen moda trendi haline gelen kovboy çizmesi, günlük sokak stilinin tartışmasız öne çıkan parçası haline geldi. Yeni bir çift ayakkabı almayı düşünenlerdenseniz tercihinizi rahatlıkla kovboy çizmelerinden yana kullanabilirsiniz. Öyle ki bu çizmeleri sadece kış aylarında değil, yaz aylarında da istediğiniz kıyafetlerle kombinleyebilirsiniz.

Özellikle de mini kıyafetlere çok yakışacaktır. Ünlülerin kombinlerine baktığınız zaman birçoğunun üzerine bu ayakkabı kombinlerini görmeniz mümkün. Özellikle midi elbiseler ve trençkotlar ile uzun kovboy çizmesi kullanarak, oldukça minimal şekilde, çizmelerinizi ön plana çıkarabilirsiniz.

FULYA TANYOL