Bu yaz püsküllerle hareketleniyor

Moda tarihinde püskülün kullanımı 16. ve 17. yüzyılların Fransa'sına dayanır. El yapımı olarak üretilen püsküller, varlık ve gücü temsil ediyordu. Bu sezon her yerde karşımıza püskül detayları çıkıyor. Aksesuardan elbiselere kadar hep püskül detayları karşımızda... Püskülün en çok yakıştığı parçalar, etekler ve elbiseler. Kullananları 70'lere götüren etekler, günlük kombinlerde tercih edilebilir. Hem şık hem de rahat olmayı sevenler, püsküllü elbise modellerine göz atmalı. Tasarımlarda boylu boyunca kullanılan püskülleri etek uçlarında, göğüs hizasında ve kollarda da görmek mümkün. Bu yılın moda trendleri arasındaki en hareketli trend; salkım saçak püsküller.



DİNAMİZİMİN ADI: TURUNCU

DANS, renk, canlılık, güneş, sıcak enerji ve dinamizm! Kimden mi bahsediyoruz? Elbette turuncudan! Son yıllarda ilkbahar ve yaz aylarının trend rengi turuncu; ayakkabı, çanta, elbise ve bluzlarda sık sık karşınıza çıkmış olabilir. Turuncu rengi bu sefer biraz maskülen olarak görüyoruz. Bu demek oluyor ki ceketler, takımlar daha keskin hatlı moda parçalarında karşımıza çıkıyor. Turuncu, yeterince dikkat çeken canlı ve taze bir renk. Sıcak tonları turuncu renk kombinlerinizle kullanabilirsiniz. Baştan aşağı da tercih edebilirsiniz. Turuncu adeta "Ben buradayım!" mesajı veren, ilgi çekici ve canlı bir renk olduğu için turuncu kombinlerde fazla desen ya da çizgi içeren parçalar seçmemelisiniz.

FULYA TANYOL