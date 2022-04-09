Çocuklar kendi ağırlık ve ölçü aletlerini tasarlıyor

Okullarda bir haftalık ara tatil başladı. Ara tatil için çocuklara hem eğlenebilecekleri hem de öğrenebilecekleri bir atölye programı hazırlayan Pera Öğrenme'nin tatil atölyeleri 7-12 yaş arası çocuklara yönelik. Ağırlık ve Ölçü Sanatı adlı yeni koleksiyon sergisini rehber eşliğinde 3 boyutlu çevrimiçi turla gezen çocuklar, sonrasında sergiden ilhamla takvimli saat, ağırlık ve usturlap tasarlayacak. Mukavva, karton, akrilik boya, kil hamuru, kağıt tabak, pipet, keçeli kalem gibi malzemelerle çocukların yaratıcılığını ortaya çıkaracak online atölyelere katılım ücretsiz olacak.

Usturlap Yapımı (14 Nisan Perşembe 14.00-14.45)

Çocuklar, gökyüzündeki cisimlerin ufuktan yüksekliklerinin nasıl ölçüldüğünü öğrenecek, mekanik saatlerin yaygın olmadığı dönemlerde vakit ve yön belirlemenin yanı sıra astronomide kullanılan rubu tahtası, usturlap, kıblenüma gibi araçlarla tanışacaklar. Ardından, kutup yıldızına tutulduğunda bulundukları yerin enlemini ölçebilen bir usturlap tasarlayacaklar.

Takvimli Saatim (11 Nisan Pazartesi 14.00-14.45/ 15 Nisan Cuma 14.00-14.45)

Saat icat edilmeden önce insanların zamanı nasıl ölçtüğünü ve günümüzde kullanılan saatlerin ortaya çıkış hikayesini öğrenen katılımcılar, farklı coğrafyalardaki insanların benzer meraklarla oluşturduğu sistemleri ve ölçüm aletlerini tanıyacaklar. Çocuklar, basit malzemelerle kendi takvimli saatlerini tasarlayacak.

Ağırlığını Tasarla (13 Nisan Çarşamba 14.00-14.45/ 16 Nisan Cumartesi 14.00-14.45)

Çocuklar, bugünkü ağırlık sistemlerinden önce insanların alacakları ürünün miktarını nasıl belirledikleri hakkında bilgi edinecek. Anadolu'da tüccarların yüzyıllar boyunca kullandıkları ağırlıkları inceleyen katılımcılar, Ağırlık ve Ölçü Sanatı sergisinde yer alan, ağırlıklardan ilhamla skendi ağırlıklarını tasarlayacaklar