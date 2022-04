Doğanın minik dedektifleri

Dünya, çevre kaynaklı sorunların ve iklim krizinin etkilerini her geçen gün daha da güçlü bir şekilde hissediyor. Geleceğe yaşanabilir bir dünya bırakmak için sorumluluk ve duyarlılıkla hareket eden markaların yaptığı projeler büyük önem taşıyor. "Love it Clean" girişimini kuran Vileda bu girişimle yalnızca evleri değil dünyamızı da daha temiz bir yer haline getirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda "Doğa Dedektifleri" projesini geliştiren marka, 120 çocuğa çevre ve sürdürülebilirlik bilinci kazandırarak her birini "doğa dedektifi" olacakları 8 haftalık bir programa dahil ediyor. Daha temiz bir dünya için, en büyük değişimi yaratabilecek 3 temel alana odaklanan bir planın ilki; atıkları, tüketilen karbondioksiti, su ve enerji kullanımını azaltmak ve zararlı maddeleri kullanımdan çıkartmak.

120 ÇOCUĞA 8 HAFTA EĞİTİM

İkincisi, uzun ömürlü ürünler üreterek doğaya gidecek atık miktarını azaltmak. Üçüncüsü ise geri dönüştürülmüş ve geri dönüştürülebilir malzemelerle ürünlere ikinci bir yaşam sağlamak. Doğa Dedektifleri projesi kapsamında; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü korumasında bulunan 7-12 yaş aralığındaki dezavantajlı çocuklarla bir araya gelinerek; onları çevre duyarlılığı, çevre temizliği, geri dönüşüm ve doğanın korunması konularında geliştirebilecek aktiviteler organize edilmesi amaçlanıyor. Projesi, Mart-Haziran dönemlerinde 120 çocuğun katılacağı 8 haftalık bir aktivite programını kapsıyor. Bu süre sonunda, dünyanın ve doğanın korunması için çevre bilinci kazandırılan çocuklar "Doğa Kaşifi" olarak çıktıkları yolculukta birer doğa dedektifine dönüşecek.