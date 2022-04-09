Sanatseverler ‘Mitler ve Hayaller’de buluştu

Arkas Sanat Merkezi ve Elgiz Müzesi'nin koleksiyonlarına karşılıklı olarak evsahipliği yaptığı işbirliği projesinin İstanbul'dan sonra ikinci buluşması İzmir'de gerçekleşti. 4 Mart'ta Elgiz Müzesi'nde açılan "Arkas Koleksiyonu'nda Doğa, Bahçeler, Düşler" sergisinin ardından 26 Mart'ta Arkas Sanat Merkezi'nde "Elgiz Koleksiyonu'nda Mitler ve Hayaller" sergisi de ziyarete açıldı. Billur Tansel'in küratörlüğünde hazırlanan "Mitler ve Hayaller" sergisi, doğa ve insanın zaman içindeki dönüşüm ve evrimleşme yolculuğunu ekozofi ve autopoiese kavramları üzerinden tartışarak yeni bakış açıları ortaya koyuyor. 26 Mart-31 Temmuz 2022 tarihleri arasında İzmir Arkas Sanat Merkezi'nde ziyaret edilebilecek sergi, Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas ev sahipliğinde, Elgiz Müzesi Kurucusu Can Elgiz'in ve iş dünyasından temsilcilerin katıldığı davet ile ziyarete açıldı. Birbirleri arasındaki diyalog ve ortak konuları doğa olan iki sergi de ücretsiz olarak ziyaret ediliyor.