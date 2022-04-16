Mahalle kasabında bir lezzet şöleni

Yakın bir geçmişte mahalle esnafı diye bir kavram vardı toplumumuzda. Günlük ihtiyaçlarımızı hep onlardan karşılardık. Mahallenin kalbi de bakkaldı, manavdı, kasaptı. Bakmayın günümüzün çok katlı alışveriş merkezlerinin son dönemde hayatımızın vazgeçilmezi olduğuna. Dünyanın her yerinde hayat mahallenin yerel dükkânlarında, elindeki marulla tezgâhını ıslatan manavda, köşe başındaki kasap amcada akar. Yaşamın ruhu buralardadır. Mesela mahallenin kasabına sokaktan hemen düzayak girersiniz.

Yağlı kağıdın kokusundan, kıyma makinesinin tokmağına, kediler için artık almaya gelmiş teyzesinden, fiks 150 gram kıyma alan emeklisine kadar mahalle kasabının sıcak bir ruhu vardır. İşte bu geleneğin son temsilcilerinden Bulut Et Kasap... Dede Tevfik Bulut'un canlı hayvan ticareti (celep) olarak başladığı mesleğini torun Tevfik Bulut devam ettiriyor. Tam 1954 yılından beri, üç kuşaktır hizmet veren Bulut Et Kasap, tıkır tıkır işleyen bir aile işletmesi. Bölgenin ahalisi için Tevfik Bulut vazgeçilmez bir isim.

Bulut Et Kasap'ta alışveriş yapmak hem etin lezzetlisine kavuşmak hem de hiç bozulmamış doğallığını koruyan bir tarihe tanıklık etmek demek. Lezzet durağımız için bu sefer kasap amcalar için düştük yollara, son dönem kasap restoran geleneğinin son temsilcilerinden Bulut Et Kasap aldık soluğu.

PİKNİK HAVASINDA

İzmir Kemalpaşa'nın Yukarı Kızılca köyü Organik bal, zeytinyağı, hayvancılık ve tabii ki kirazları ile meşhur. Doğa tutkunları ve doğa sevenlerin özellikle hafta sonları ziyaret ettiği Yukarı Kızılca köyüne gelenlerin lezzet adresi Bulut Et Kasap. Ahşap kullanılarak inşa edilen iki katlı alkolsüz hizmet veren mekanda piknik ortamı olduğu için adeta daha çok aileler tercih eder.3. kuşak işletmeci torun Tevfik Bulut, dedesinden, babasından aldığı işi aynı aşk ve sevgiyle yaparak devam ettiriyor.

Balıkesir ve Eşme yöresinden küçükbaşları, Erzurum ve Kars yöresinden ise açık havada beslenen büyükbaş hayvanları alıyorlar. Marmaris'te 15 yıl kasap restoran "Bulut Et Kasap" olarak büyük otellere hizmet vermiş, bölgedeki yaklaşık 80- 100 otel ve restoranın et ihtiyacını karşılamışlar.

Etin bir kısmını kendi ağılların besledikleri kuzu, keçi, oğlak ve danaları keserek karşılıyorlar. Dışarıya toptan et vermiyorlar çünkü etin en iyisini en özelini kendi müşterilerinin yemesini istiyorlar. Eti hiçbir işlemden geçirmeden, özellikle yumuşak taze kuzu etlerini direk mangala atıyorlar.

KASAP FİYATINA PİŞMİŞ ET

Burada etlere herhangi bir pişirme ve ek bir fiyat yansıtılmıyor. Ete direkt kasap fiyatı uygulanıyor. Kasapta kaça alıyorsan aynı fiyata masanda yiyebiliyorsun. Mekanda öğlen ve akşam servisi bulunuyor. Yemeğinizi afiyetle yedikten sonra beğendiğiniz etlerden çiğ olarak alabiliyorsunuz. Kuzu pirzola, kuzu külbastı, beyti, kuzu şiş, lokum, kuzu kol sarma, dana pirzola, antrikot, T-bone, biftek bonfile, yüzde 100 kuzu etinden, kuzunun kendi yağından başka kuyruk yağı kullanılmayan Adana çeşitleri bulunuyor.

Köftesini özellikle denemelisiniz. Kuzu ve ağırlıklı olarak dana eti kullanılarak yapılıyor. Köftede baharatı ölçülü ve dozunda kullanarak müşterilerin etin gerçek tadını almasını sağlıyorlar. Sucuklar kendi imalatları, ekstra yağ yok herhangi bir işlemden geçirilmiyor. Gerçek bir kasap sucuğu. Özellikle mekana özgü meşhur Osmanlı sucuğunu denemenizi tavsiye ediyorum. Haftada 400 kg sucuk tüketiliyor.

Sipariş üzerine fırında oğlak ve kuzu kelle tandır yapılabiliyor. Tatlı olarak haşhaşlı revani ve çay ücretiz olarak ikram ediliyor. Haşhaşlı revaniyi Tevfik beyin annesi Semiha hanım kendisi ev usulü yapıyor.

Son söz; "İstiyorsan Hakk'a varmayı, meslek edin gönül almayı, bırak saraylarda mermer olmayı, toprak ol bağrında güller yetişsin" Hz. Mevlana

SEZER ALTAN