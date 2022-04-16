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Haberler Cumartesi Plajdan ofise espadril

Plajdan ofise espadril

16.4.2022

Plajdan ofise espadril

Yaz geldi, gelecek derken karşımıza espadril trendi çıkıyor. Son dönemlerde tekrar popüler olmaya başlayan espadril ayakkabı modelleri farklı malzemeler kullanılarak farklı modellerde yani düz ve topuklu modellerde yapılmaktadır.

Artık her marka, yaz koleksiyonuna mutlaka espadril ekliyor. Deri, süet, çizgili, lame, dore, puantiyeli... Geçmiş yıllardan biraz farklı olarak espadriller sadece plajda değil ofiste de giyilebiliyor. Büyük markaların pek çoğunda bu sezon çok fazla espadril ayakkabı ile karşımıza çıkıyor.

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