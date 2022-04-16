Ramazan’ın huzur rotası

Ona, '11 ayın Sultanı' boşuna dememişler. Ramazan ayı ile birlikte içimizi derin bir huzur kapladı. Mazereti olanlarımız dışında çoğumuz orucunu tutup kendimizi ibadete verdik. Şüphesiz maneviyatı son derece yüksek günlerden geçiyoruz. Orucumuzu her akşam dualarla açıp, bir yeni güne daha niyetleniyoruz. Akşamları ise geçen yıllarda pandemi nedeniyle dolduramadığımız camilerde coşkuya teravih namazını kılıyoruz. Yardıma muhtaç insanlara sahip çıkıyoruz. Her türlü duanın kabul olduğu bolluk bereket dolu Ramazan ayını sonunda bayramla taçlandırıyoruz. Ramazan ayında mutlaka gezilip görülmesi gereken huzur dolu rotaları sizler için belirledik.

AYASOFYA CAMİ/ İSTANBUL

Ayasofya, veya resmî ismiyle Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi, Bizans İmparatoru I. Justinianus tarafından, 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihî yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir patrik katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra II. Mehmed tarafından camiye dönüştürülmüştür. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek cami statüsü verilmiştir. Tekrar ibate açılması Müslümanlar arasında sevinçle karşılanmıştır. İstanbul'un dünyaca tanınan en önemli eserlerinden biridir.

SULTAN AHMET CAMİ/ İSTANBUL

Sultan Ahmet Cami, 1609- 1617 yılları arasında Osmanlı Padişahı I. Ahmed tarafından İstanbul'daki tarihî yarımadada, Mimar Sedefkâr Mehmed Ağa'ya yaptırılmıştır. Cami mavi, yeşil ve beyaz renkli İznik çinileriyle bezenmiştir. Yarım kubbeleri ile büyük kubbesinin içi de mavi ağırlıklı kalem işleri ile süslendiği için Avrupalılarca "Mavi Camii (Blue Mosque)" olarak adlandırılır. Aslında Sultanahmet Camii külliyesiyle birlikte, İstanbul'daki en büyük eserlerden biridir. Külliye, cami, medreseler, hünkar kasrı, arasta, dükkânlar, hamam, çeşme, sebiller, türbe, darüşşifa, sıbyan mektebi, imarethane ve kiralık odalardan oluşmaktadır. Bu yapıların bir kısmı ne yazık ki günümüze ulaşamamıştır. Büyüleyen mimarisiyle her gün binlerce ziyaretçisini ağırlamaktadır.

BALIKLI GÖL / ŞANLIURFA

Balıklıgöl, Şanlıurfa şehir merkezinin güneybatısında yer alan ve İbrahim peygamberin ateşe atıldığında düştüğü yer olarak bilinir. İslam alemi için kutsal sayılan balıkları ve çevrelerindeki tarihi eserler ile Şanlıurfa'nın en çok ziyaret edilen tarihî mekanlarındandır. İbrahim peygamber, devrin zalim hükümdarı Nemrut ve halkının taptığı putlarla mücadele etmeye, tek tanrı fikrini savunmaya başlayınca, Nemrut tarafından bugünkü Urfa Kalesi'nin bulunduğu tepeden ateşe atılır. Bu sırada Allah tarafından ateşe "Ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve selamet ol" emri verilir. Bu emir üzerine, ateş suya odunlar da balığa dönüşür. İbrahim bir gül bahçesinin içerisine sağ olarak düşer. İbrahim'in düştüğü yer Halil-ür Rahman Gölü'dür. Rivayete göre Nemrut'un kızı Zeliha da İbrahim'e inandığından onun peşinden atlar. Zeliha'nın düştüğü yerde ise Aynzeliha Gölü oluşmuştur.

ULU CAMİ / BURSA

Bursa'da, I. Bayezid tarafından 1396-1400 yılları arasında yaptırılmıştır. Kentin en ünlü yapısı niteliğindedir. Bursa'nın tarihi sembollerinden olan cami, Bursa kent merkezinde, Atatürk Caddesi üzerindedir. Çok ayaklı cami şemasının en klasik ve anıtsal örneği sayılır. Yirmi kubbeli yapı, Türkiye'deki iç cemaat yeri en geniş camidir. Mimarın Ali Neccar veya Hacı İvaz olduğu sanılmaktadır. Caminin kündekari tekniği ile yapılmış minberi Selçuklu oyma sanatından Osmanlı ahşap oymacılığı sanatına geçişin en önemli örneklerinden biri kabul edilen değerli bir sanat eseridir. Caminin duvarlarında bulunan 19. yüzyılın ikinci yarısında ve 20. yüzyılın başlarında farklı hattatlar tarafından yazılmış 192 adet hat levhası ve duvar yazısı, hat sanatının özgün örnekleri arasında gösterilir. İç mekanında, tepesi açık bir kubbenin altında bulunan şadırvan, Ulu Cami'nin dikkat çekici özelliklerindendir.

HIRKA-İ ŞERİF İSTANBUL

Hırka-i Şerif Camii'nde bulunan hırkadır. Peygamber'imizin, miraca çıkarken üzerinde bulunduğu ve vasiyeti üzerine Ali ve Ömer tarafından Veysel Karani'ye verildiği rivayet edilir. Genç develerin boğazlarının altındaki tüylerden dokunmuştur. Cam kapaklı gümüş bir sandık içerisinde saklanmaktadır.

SAKAL-İ ŞERİF İSTANBUL

Özel dini günlerde cemaate çıkarılan cam içinde korunan Sakal-ı Şerif ziyaretçi akınına uğramaktadır. Bir sonraki sefere kadar sanduka içinde, salavat okunarak kırk bohçaya sarıldıktan sonra saklanır. Resûl-i Ekrem'in saç ve sakalından günümüze ulaşan teller İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi Mukaddes Emanetler Dairesi'nde bulunmaktadır.

BALIKLI GÖL / ŞANLIURFA

16. asırda yaşamış en büyük din alimlerinden biri olan İmam Birgivi'nin, İzmir- Ödemiş- Birgi'de bulunan türbesi her yıl yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Gelen ziyaretçiler, ağaç dallarına kumaş bağlayarak dilekte bulunuyorlar. İmam Birgivi'nin türbe kavramına ve mezar ziyaretlerine tamamen karşı olduğu biliniyor. Yaşamı boyunca türbe ziyaretlerinin günah olduğunu savunan İmam Birgivi'nin türbesi, bugün en çok ziyaretçi akınına uğrayan türbelerden bir tanesi olması ise son derece manidar. Yolunuz Birgi'ye düşerse, İmam-ı Birgivi Türbesi'ni mutlak görün ama dilekte bulunmayın.

İMAM BİRGİVİ TÜRBESİ/ ÖDEMİŞ

ORUÇ BABA TÜRBESİ/ İSTANBUL

İstanbul'un en büyük manevi değerlerinden olan Oruç Baba Türbesi Fatih Pazarteke'dedir. Ramazan ayında ziyaret çileriyle dolar taşar. İftar saatinde türbeye akın eden ziyaretçiler oruçlarını dualarla zeytin, sirke ve ekmekle açar.