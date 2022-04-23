Bayram etkinlikleri

Niloya ve Arkadaşları

Masterpiece İzmir Resim - Mickey Sanat, müzik ve keyfin bir arada olduğu Masterpiece etkinlikleri, sizlerle buluşmaya devam ediyor. "Keyifli bir ortamda güzel müzikler eşliğinde, sonunda kendinizi bile şaşırtacak yağlıboya tablolar yapabilirsiniz. Daha önce resim yapmış olmanıza gerek yok, hatta yapmamışsanız çok daha keyifli olabilir. Masterpiece bir resim kursu değil, resim ile dolu geçireceğiniz bir keyif seansı. Ekranların sevilen yerli çizgi film kahramanı Niloya, arkadaşları Mete ve Tospik'le birlikte Gaziemir Belediyesi'nin düzenlediği 23 Nisan Çocuk Şenliği kapsamında sevenleri ile bir araya geliyor. Çizgi kahramanlar hafızalara kazınan şarkılar eşliğinde hikayelerini sahneye aktardıkları 'Sürpriz Yumurta Müzikali' ile minik dostlarını hem eğlenmeye hem de unutulmaz anılara imza atmaya davet ediyor.

Gündoğdu Meydanı'nda yaz coşkusu

Bugün Gündoğdu Meydanı Kırmızı beyaz üniformalarıyla Algida Bandosu, tüm davetlileri müziğin neşe dolu ritmine eşlik etmek ve bir arada olmanın verdiği mutluluğu paylaşmak için sokaklara davet ediyor. Algida dans ekibinin özel koreografi ile gerçekleştireceği dans gösterisine dileyen herkes katılabilecek. Çocuklar için yüz boyama atölyesi, uçan balon ve bayrak hediyeleri miniklerin bayram coşkusuna neşe katacak. Tüm gün sürecek etkinlikte, iftar vaktinin ardından dondurma ikramı da yapılacak.



Masterpiece İzmir Resim - Mickey

Bugün 13:30/ 19:00

Sanat, müzik ve keyfin bir arada olduğu Masterpiece etkinlikleri, sizlerle buluşmaya devam ediyor. "Keyifli bir ortamda güzel müzikler eşliğinde, sonunda kendinizi bile şaşırtacak yağlıboya tablolar yapabilirsiniz. Daha önce resim yapmış olmanıza gerek yok, hatta yapmamışsanız çok daha keyifli olabilir. Masterpiece bir resim kursu değil, resim ile dolu geçireceğiniz bir keyif seansı



Uzay Yolculuğu

Bugün 14:00 Nâzım Hikmet Kültür Merkezi - Konak Halk Sahnesi

Yaptıkları uzay gemisi ile uzayda yolculuğa çıkan iki arkadaş hiç bilmedikleri bir gezegene iniş yaparlar ve evrende yalnız olmadıklarının farkına varırlar. Bilmedikleri bu yerden çıkıp bir an önce Dünya'ya dönmek isteyen ikili, başlarına türlü belalar açacaklardır.



Pinokyo

Bugün 14.00 Gazi Ortaokulu

Mazlum Tanhan'ın yönettiği Pinokyo oyunu, Gazi Ortaokulu'nda seyirciyisiyle buluşuyor. Yalan söylemek insanı çirkinleştirir ve hatta burnunu uzatır. Ama dünyadan bir haber küçücük bir çocuğu kurtaran sevgisinin ve hayallerinin peşinden gitmesidir. Bırakın çocuklar da hayallerinin peşinden gitsin. Tiyatroya gitsin!



Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler

Bugün 16:00 Yarın 14:00 Gazi Ortaokulu

Zamanın birinde güzeller güzeli bir prenses varmış: Pamuk Prenses. Herkesin bildiği gibi bir de üvey annesi... Ama bu sefer işler değişiyor; çünkü her üvey anne kötü olmak zorunda değil. Bakalım işleri karıştıran asker, Pamuk Prensese, kraliçeye ve 7 cücelere nasıl karşı koyacak? Masaldan oldukça farklı olan bu oyun sizleri bekliyor.



Arı Maya ve Dostları

Yarın 13:00/ 15:00

Arı Maya ve Dostları, Bahane Kültür sahnesinde çocuklarla buluşuyor...



Tom ve Jerry

Yarın 16:00 Gazi Ortaokulu

Yüksek temposu ile dikkat çeken oyun, çocukları güldürürken, onlara sofra adabı, arkadaşlarıyla dostluk, iletişim kurmaya biçimleri aşılıyor