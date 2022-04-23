Dilek Yarımadası’nın 48 TL’lik çiçeği

Dünyada sadece Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda yetişen koruma altındaki tüylü çan çiçeğinin, birey sayısının tespiti için çalışma başlatıldı. Nisan ile haziran ayları arasında çiçek açarak doğal yaşam alanı Dilek Yarımadası'nı süsleyen tüylü çan çiçeği (campanula tomentosa), özellikle doğa fotoğrafı tutkunlarının ilgisini çekiyor. Dünyada 300 türü bulunan çan çiçeğinin sadece Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda yetişen türü olan tüylü çan çiçeği, mor renkleriyle ve tüylü dokusuyla türdeşlerinden ayrılıyor. Kaya ve duvar kenarlarında öbekler şeklinde açan çan çiçeği, endemik bir tür olarak sadece bu coğrafyada görülmesi nedeniyle hassas şekilde korunuyor. Koruma altındaki çiçeğin koparılması halinde 48 bin lira ceza kesiliyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Aydın Şubesi ekipleri tarafından tür eylem planı kapsamında geçen vejetasyon döneminde tespit edilen deneme parsellerinde Campanula tomentosa (Tüylü Çan Çiçeği) ve Campanula vardariana türlerinin birey sayısı tespiti ve izleme çalışmaları gerçekleştirildi.

■ KAZIM YÖRÜKCE