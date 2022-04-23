Fasulye tanesinden gelen lezzet

Yemek kültürü, bir toplumun kendisini ve yaşam tarzını ifade şekillerinden biridir. Gastronomi, kültür ve yemek arasındaki ilişkiyi inceleyen bir disiplindir. Gastronomi, kültürlerin toplumların birleştirici unsuru olarak karşımıza çıkıyor. Yemek kültürü, sofraların etrafında birleşen insanları yakınlaştırıyor. Ortak bir dil konuşmalarını ve kültürlerin kaynaşmasını sağlıyor. Bu hafta lezzet durağımızda Türk mutfağının en önemli lezzetlerinden kuru fasulyesi ile efsane olan "Fasulye Tanesi"indeyiz. Bu başarının arkasında büyük bir disiplin, yılların birikimi, işini sevgi ile aşkla yapmak yatmaktadır. Bir de bütün kullandığı ürünlerin birinci sınıf olması ve ürünlerde hep aynı kalitede lezzetler sunmasıdır. Fasulye Tanesi tescilli bir markadır. Marka, tüketici satın alma davranışlarını etkilemek konusunda en temel etkendir. Marka; kalite demektir. Markalaşmada standardizasyon çok önemlidir.

SEMTE BİLİNİRLİK SAĞLADI

Her zaman aynı kaliteyi yakalamak ve bunu bütün ürünlerinde yapmak markalaşmada en önemli unsurdur. Bu nedenledir ki yıllardır aynı lezzet ve kalitesini ve de özgünlüğünü koruduğu için Fasulye Tanesi her zaman tercih edilen bir marka olmuştur. İzmir'in hatta Ege'nin en ücra köşelerinden müşterileri özel olarak lezzetlerini tatmaya gelmektedir. Genelde restoran ve hizmet işletmeleri şehir merkezinin en işlek caddelerinde olur. Bütün bilinen doğruların aksine Fasulye Tanesi şehrin en ücra noktasında olmasına rağmen, her yerden buraya müşteri getirerek lezzetleri ile şehir efsanesine dönmüştür. Fasulye Tanesi ile Gültepe- Toros cazibe merkezi olmuş, herkes tarafından bilinip ziyaret edilen bir yer haline gelmiştir.

Günümüzde bir şehre yalnızca yöresel bir damak tadına bakmak ya da bir restoranda yemek yemek için giden bir turist profili oluşmuştur.

İnsanlar hiç yolunu bile bilmediği Gültepe -Toros'a getiren Fasulye Tanesi bu bölgenin gelişmesine markalaşmasına büyük katkı sunmuştur.

3 MASAYLA BAŞLADI

Enver Yılmaz.... 20 yıl sağlık meslek lisesinde aşçı olarak görev yaptıktan sonra emekli olunca Gültepe- Toros'ta 3 masalık mütevazi salaş mekanını açmış. 2006 Ocak ayında faaliyete başlayan Fasulye Tanesi için kendine bir hedef koymuş ve "Ben buraya İzmir'in bütün ilçelerinden müşteri getireceğim" demiş. Fasulye Tanesi markası İzmirliler tarafından bilinsin istemiş. O gün bu hayaline gülenler bugün gelinen noktayı görünce Enver beyin hayalinin emeğinin çabasının önünde saygı ile eğiliyorlar. Enver Yılmaz'ın eşi Rize Çayelili Hatice Yılmaz, Çayeli'ne gidince oradan fasulye getirip evde pişiriyormuş. Bu lezzeti herkes tatsın istemişler. İlk başlarda 3 yıl Hatice Hanım yapmış daha sonra eli oğulları Orhan ve Muhlis Yılmaz'a vermiş kepçeyi onlar almış. Şimdi lezzeti ve kaliteyi koruyarak işin ustalığını başarıyla yapmaktalar. Fasulye Tanesi bir aile işletmesi 3 masa olarak başladıkları işletmede bugün 6 masa olarak devam ediyorlar. Türk mutfağına 18. Yüzyıldan sonra giren kuru fasulye her yörede ayrı bir yöntemle pişirilmektedir. Fasulye tanesinde bilinen aksine fasulye helveli tarzda yapılmaktadır. Aroma çok önemli.

MALZEMELER YÖRESİNDEN

"Nedir burayı özel yapan?" dediğinizi duyar gibiyim kuru fasulye İspir'den geliyor, tencerede suyu çekene kadar pişiriliyor ve sonuçta helveleşmiş damakta mükemmel ötesi bir lezzet şöleni bırakan hale gelmiş oluyor. Bunun yanında Trabzon tereyağı ile yapılmış pilav ve kavurması mükemmellik sınırlarını fazlasıyla zorluyor. Bu iki lezzete eşlik eden ortaya ikram edilen turşu ve salata ise tüm menüye ayrı bir bütünlük katıyor. Bitti mi sandınız.

Hayır kapanışı fırında sütlaç ile yapıyorsunuz ki sormayın gitsin böyle özel bir aromayı daha önce hiç denememiştim. Bütün bu lezzetleri en orijinal ve doğal haliyle yiyerek kendinize ziyafet çekmek ve ödüllendirmek istiyorsanız adresiniz Fasulye Tanesi'dir.





VALİ, BAŞKAN HERKES BURADA

Ekmekleri bile özel 3 çeşit ekşi maya, çavdar, kepekli, buğday kara fırın ekmek çeşitleri bulunmaktadır. Organik ürünlerden çay, turşu, fasulye ve Giresun fındığının satışı yapılmaktadır. Kullanılan bütün ürünler 1. sınıf ve özel. Öğlenleri çevre ilçelerinden misafirler gelmektedir. Öğlenleri yer bulmak zor olmakta mekanın önünde kuyruk oluşmaktadır. Vali, belediye başkanları, milletvekilleri, işadamları, sanatçı ve futbolcuların adresi olmaktadır. Bu kadar 1. sınıf ürün kullanıp lezzetli ürünlerin fiyatı çok uygun. Fiyat kalite oranı çok uygun. Fasulyesi, özel yapım tekniği sayesinde midede herhangi bir rahatsızlığa neden olmamaktadır. Son söz; Fasulye Tanesi yılların birikimi ile büyük emek çaba disiplin ile bu kaliteyi, yakalamıştır. Hiçbir pazarlama stratejisi uygulamadan sadece işini en iyi şekilde, sevgi ile yaparak marka olmuştur. Bu markanın korunup geliştirilerek bu lezzetlerin daha büyük kitleler tarafından bilinmesi tadılması gerekmektedir. Başta Enver bey olmak üzere bütün Yılmaz ailesini bu emeğinden dolayı kutluyorum.

SEZER ALTAN