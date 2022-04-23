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Haberler Cumartesi Tribünler de Naz’la ‘evet’ dedi

Tribünler de Naz’la ‘evet’ dedi

23.4.2022

Tribünler de Naz’la ‘evet’ dedi

MÜZİK piyasalarında 'Yanıyorsun' adlı RAP tarzı şarkısıyla ses getiren İzmirli müzisyen Semih Anıl, iki yıldır birliktelik yaşadığı kız arkadaşı Naz Erdoğan'a, Fenerbahçe Basketbol Takımı'nın mabedi Ülker Spor Salonu'nda evlenme teklif etti. Anıl'ın, salon içi ekranlarına yansıyan sürpriz teklifine tribünler hep bir ağızdan 'evet' diye tempo tuttu.

CEVAP HEP BİR AĞIZDAN
Koyu bir Fenerbahçeli olan Semih Anıl, kendisi gibi Fenerbahçeli sevdalısı kız arkadaşı Naz Erdoğan'a sürpriz evlenme teklifini Ülker Arena'da takımının maçı öncesi yapmaya karar verdi. Maç öncesi bir anda tek taş yüzüğü cebinden çıkaran İzmirli müzisyen diz çöküp, kız arkadaşına 'benimle evlenir misin?' diye sordu. Bu sırada salon içindeki dev ekrana yansıyan görüntüler tribünleri hareketlendirdi. Taraftarlar, hep bir ağızdan 'evet' diye tempo tuttu. Büyük bir şaşkınlık yaşayan genç kız, Anıl'ın teklifine mutluluk gözyaşları içinde 'evet' dedi.

■ NADİR UYSAL

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