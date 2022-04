Yarım asırlık bir lezzet serüveni

İzmir dendiğinde ilk akla gelen mekanlardan biridir "Lozan Pastanesi". Türkiye'de pastacılık sektörünün önde gelen isimlerinden olan Osman Pelit tarafından 1969 yılında kurulan Lozan Pastanesi kurulduğu yıldan beri aynı yerinde ve aynı aile fertleri tarafından idare edilmektedir. 53 yıl önce açılan mekanın kurucusu Osman Pelit'in evlatlarından Bahar ve Mehmet Pelit'in idaresiyle aynı yerde aynı mekanda kaliteden ödün vermeden hizmete devam ediyor. 1969 yılından beri geliştirdikleri sistemle geleneksel yöntemlerle ve gıda sektöründeki gelişmeleri de yakından takip ederek hizmete devam ettiklerini belirten Bahar Pelit, "Babam Osman Pelit, İzmir Enternasyonel Fuarı'nı ve özellikle Lozan Meydanı'nı çok sevdiği için bu binadaki yerimizi inşaat halindeyken satın almış ve pastanemizi buraya Lozan Antlaşması'nın da önemini bilerek özellikle Lozan ismiyle faaliyete geçirmiştir. Kaybettiğimiz değerli kurucumuz saygın iş insanı babamız Osman Pelit ve abilerimiz Bekir ve Ahmet Pelit'i de her zaman saygı ve özlemle anıyoruz" dedi.





LOZAN ÇİFTLİĞİ'NDEN

Kendilerine ait Kemalpaşa'daki tesislerinde özel olarak ürettikleri sütleri, soğuk sıkım zeytinyağlarını ve bazı özel peynir çeşitlerini, yumurtalarını bünyesindeki imalathanelerinde son teknolojiyle üretime geçirmektedirler.



ÇİKOLATALAR BAYRAMA HAZIR

Yaklaşan Ramazan Bayramı'na ve ayrıca tüm özel günlere özgü çikolata ve pastaların herkesin bütçesine göre hazırlanan sepetlerde satışa sunulduğuru belirten Lozan Pastanesi'nin sahiplerinden Mehmet Pelit, "Ramazan Bayramı yaklaştığı için çikolata çeşitlerimizi geliştirdik, artırdık. Yaklaşık 100 çeşit bayram çikolatamız hazır. Özellikle çikolatalarımızda kakao oranı yüksek olan bitter ağırlıklı A kalite ürün kullanıyoruz" dedi.





AYNI GÜN SİPARİŞ PASTA

Butik pastane kimliğini korumaya devam edeceklerini belirten Bahar Pelit, "İmalathanemiz yan tarafta olduğu için isteyenler, mekanımızda çayını kahvesini içerken zevklerine göre leziz pastalar da hazırlatabilmektedirler. Söz, nişan, düğün, toplantı veya kuruluş yıldönümleri gibi etkinlikler için 200-300 kişilik pastaları da sipariş verildiği aynı gün içinde hazırlayıp teslim edebilen bir kapasiteye sahibiz" dedi. Lozan Pastanesi'nin kurulduğu yıldan bugüne aynı yerde aynı aile tarafından işletildiğine değinen Bahar Pelit, kaliteden ödün vermemek için şubeleşmediklerini söyledi.

NOSTALJİK LEZZETLER

Kesinlikle dışarıdan ürün almadıklarını belirten Bahar Pelit, "Süt ürünlerimiz, zeytinyağlarımız ve peynir çeşitlerimizin hepsini kendimize ait olan Kemalpaşa'daki Lozan Çiftliği'nde üreterek elde ediyoruz. Rokoko, adisebaba, frigo gibi geçmişten günümüze gelen dondurulmuş pasta çeşitleri frambuazlı ve krokanlı olarak genişlettik. Çok tercih edilen ürünlerimizden oldular. Ürünlerimizde koruyucu ve katkı maddesi, esans, kıvam arttırıcı kimyasallar, glikoz, renklendiriciler kullanmıyoruz. Pasta, çikolata, dondurma çeşitlerimizde kullandığımız ürün kalitesi ile sektörde fark yaratıyoruz" dedi.

GLUTENSİZ VE VEGAN

Masa servisine yönelik menülerinin de oldukça geniş olduğunu söyleyen Bahar Pelit, "Haftalık ürünlerde değişiklik yapıp vitrin zenginliği elde ediyoruz. Günümüzün en önemli taleplerinden biri olan glutensiz kurabiye, kek, poğaça gibi ürünlere de ağırlık veriyoruz. Lozan Special adı altında siyah beyaz bol meyveli enfes kuplar ve süt diliminin yanı sıra pavlova tatlısını da beyaz un kullanmadan glutensiz olarak üretiyoruz. Gelen taleplere göre de bazı pastalarımızı yine glutensiz olarak hazırlıyoruz. İmalathanemiz hemen yanımızda. 1 saat öncesinden kişiye özel olarak imalathanemizde kendi mutfağınızdaki gibi itinalı, özel sipariş hazırlatabiliyoruz. Kepekli, çavdarlı, tam buğdaylı ve safranlı ürünlerimiz de mevcuttur. Ayrıca vegan ürün üretimiyle de ilgili çalışmalarımızı hızlandırdık" dedi.

TOPLANTILAR İÇİN UYGUN

Mekanda her türlü toplantı organizasyonları yapılabildiğini söyleyen Bahar Pelit, "Bağımsız bölümler bulunduğu için çeşitli gruplar için de mekanımız çok müsait. Toplantı organizasyonları için mekanımıza gelen çok sayıda kalabalık grupları da ağırlayabiliyoruz. İsteklerine göre yanımızdaki imalathanemizde onlara uygun üretim ve sunum yapabilmekteyiz. Buraya gelen müşterilerimizin kendi ifadeleri ile "Evimizdeki gibi rahat hissettik." cümlesini sıklıkla duyarız. Lokasyon olarak oldukça ferah, aydınlık, ve yeşillikli bir mekan olarak faliyetteyiz. Doğaya ve tüm canlılara önem verdiğimizin altını çizmek isterim. Doğumgünü kutlamaları zaten bir Lozan klasiği oldu. Söz, nişan, düğün gibi organizasyonların da en çok tercih edilen firmalardan biri olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu seneki nişan ve düğün pastalarındaki en son trendler için firmamızı ziyaret edenler detayları ile bilgilendirilir. Mutluluğunuzu paylaşmak ve arttırmak bizim için bir zevktir" dedi.

İZMİR HALKI SAHİP ÇIKIYOR

Lozan Pastanesi'ne İzmir halkının sahip çıktığını ve mekanın asıl sahibinin İzmirliler olduğunu belirten Bahar Pelit, "Yabancı ülkelerde kentin simgesi olmuş belli mekanlara kapanma ya da satma izni bile verilmeyerek marka koruma altına alınıyor. Lozan Pastanesi de aynı şekilde İzmir'e mal olmuş, İzmir ile büyümüş ve kentin en önemli meydanlarından biri olan Lozan Meydanı ile bütünleşmiş bir marka haline geldi. Mekanın gerçek sahibi İzmirliler. Buraya gelip alışveriş yaparak beğenilerini ve memnuniyetlerini bazen eleştirilerini yapıcı olmak adına bizlere ileten her müşterimiz mekanımızın sahibidir. Geri bildirimlerin gelişmemize büyük katkısı oluyor. Biz kendimizi geçmiş lezzetleri günümüze taşıyan bir aracı olarak görüyoruz. Her jenerasyona uygun sunumlarımız mevcut. 7'den 70'e hitap eden her yaştan, her kesimden ve her bütçeden insana hizmet veriyoruz. Kişilerin kendini mekanımızda özel hissetmesi en önemli mottomuzdur" dedi.



ÖZEL KAHVE ÇEKİRDEKLERİ

Lozan Pastanesi'nde ayrıca her nesle hitap eden kahve çeşitleri de bulunuyor. İtinayla kavrulan kahve çekirdekleri kişiye özel öğütülerek hazırlanan sıcak veya soğuk oldukça geniş bir yelpazeye sahip.



ATATÜRK LİSESİ ANILARI

Lozan Pastanesi ile ilgili çok önemli bir detayı Yeni Asır ile paylaşan Bahar Pelit, "Hemen karşımızda yer alan Atatürk Lisesi ile müthiş bir nostaljik bağımız bulunuyor. Atatürk Lisesi'nden mezun olup çok güzel yerlere ve makamlara gelmiş birçok kişi, eşine ailesine çocuklarına geçmiş lise günlerini yad etmek için özellikle Lozan Pastanesi'ne getirip bizlerle tanıştırıp, burada çayını, kahvesini içip o günleri ailesiyle birlikte yad ediyor. Bizlere hatıralarını anlatıyorlar. Bu açıdan da Lozan Pastanesi İzmir için önemlidir" diye konuştu.

6 FARKLI KAHVALTI

Lozan Pastanesi'nin kahvaltısıyla da önemli bir lezzet durağı haline geldiğini belirten Bahar Pelit, "Yeni trend olarak kruvasanlı Fransız usulü kahvaltı sunumu da yapıyoruz. Simit menü, boyoz menü, Fransız menü, klasik Türk kahvaltısı, serpme kahvaltı ve fit menü olarak 6 çeşit kahvaltı sunumu yapıyoruz. Yaza girerken en çok tercih edilen içeceklerden olan limonatamız az şekerli, organik limondan naturel olarak hazırlanıyor" dedi.

TOLGA TEKİN