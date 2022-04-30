Dijital dünyanın çocuk oyunları

TRİNE SERİSİ

Bir beceri aksiyon platform ve bulmaca video oyunudur. Bilgisayar ve PlayStation aracılığıyla oynanabilir. Oyuncu 3 farklı karakterde oynayabilir. Bunlar Hırsız, Şövalye ve Büyücüdür. Çeşitli özellikleri vardır ve oyunun çeşitli bölümlerinde farklı farklı karakterlere ihtiyaç duyulur. Her karakterin ayrı can bölümü vardır. Bir karakter öldüğünde oyunun sonraki bölümlerinde yeniden doğar.

UNRAVEL 2

Hem akıl, hem de refleks gerektiren, aksiyon sahneleriyle bezeli bir platform oyunu. İpten figürleri kontrol ettiğimiz oyunda, ipliğin nimetlerini kullanarak engelleri aşmaya çalışıyoruz. Yeni bir oyun olmasa da halen bu oyuna benzer bir oyun geliştirilmedi.

ROCKET LEAGUE

Birilerinin vurulmadığı veya silahların patlamadığı ama bu tip oyunlardakinden çok daha fazla adrenalin barındıran bir spor müsabakası olan Rocket League, arabaları ve özelliklerini kullanarak bir çeşit 'futbol maçı' yaptığımız bir oyun. Mücadelesiyle hem eğlendiriyor, hem de reflekslerinizi test ediyor

RATCHET & CLANK: RİFT APART

PlayStation 5'in en eğlenceli oyunlarından biri olan Ratchet & Clank: Rift Apart, PlayStation 2 döneminden beri hayatımızda olan Ratchet & Clank ikilisinin 'en yüksek çözünürlükte görüldükleri oyun' olma unvanını elinde tutuyor.

CUPHEAD

Geçmişe bir gönderme yapan Cuphead, zaman zaman saç - baş yolduracak zorluğunu Disney kalitesindeki görselliği ve platform tarzındaki basit oynanışı ile kapatıyor ve her yaştaki oyuncuya muhteşem bir eğlence vadediyor.

MİNECRAFT

Özellikle küçük yaştaki oyuncular tarafından beğenilerek oynanan Minecraft, oyuncuların yaratıcılıklarını geliştirmek için piyasada bulabilecekleri en iyi oyunlardan bir tanesi.

SUPER MARİO ODYSSEY

Nintendo'nun en değerli varlığı olan Super Mario, Nintendo Switch sisteminde Super Mario Odyssey'e kavuştu ve kelimenin tam anlamıyla yer yerinden oynadı. Oyun aynı ekranda iki oyuncunun oynayabilmesine de olanak tanıyarak kardeşlerin beraber deneyimleyebilmelerini sağlıyor.

ROBLOX

Roblox, genç oyuncuların zekalarını ve yaratıcılıklarını geliştirmelerine olanak tanıyan bir eğlence ve simülasyon oyunu. Tamamiyle bedava olarak oynanabilen, kendi yarattığınız ya da diğer oyuncuların yarattıkları evrenleri deneyimleyebildiğiniz bir oyun.

RAYMAND LEGENDS

Hem oynanışıyla, hem de görselliğiyle büyüleyen bir başka platform oyunu da Rayman Legends. Eskimeyen oynanışı ve görselliği ile 2022 yılında bile zevkle oynanabilecek olan oyun, gitgide zorlaşan yapısıyla oyunun başından uzun bir süre kalkmanıza izin vermiyor.