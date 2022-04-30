Ege baharda bir baska güzel

ÖZLEMLE beklediğimiz Ramazan bayramı nihayet geldi çattı. Büyüklere ziyaretler yapılıp, gönüller alındıktan sonra bayram tatili planlarımızı da hayata geçirmenin tam zamanı. Bahar mevsiminin kışkırtıcı güzelliğinde Ege'yi yeniden keşfetmeye ne dersiniz? Dünyada eşi benzeri olamayan muhteşem coğrafi özellikleriyle Ege Bölgesi Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı konumunda... Zengin tarihi ve kültürel dokusu, tertemiz denizi ve altın sarısı plajlarıyla Ege adeta cennetten bir köşe... Henüz yabancı turist akını başlamadan Ege'nin tadını bizler çıkaralım... Birbirinden güzel tatil rotalarını sizler için derledik.

ÖDEMİŞ

İzmir'in Efe diyarı Ödemiş gezilip görülmesi gereken doğal ve tarihi güzellikleri içinde barındırıyor. Bozdağ Kayak Merkezi, hayalet köy Lübbey, Aydınoğulları Beyliğine başkentlik yapan Birgi, Çakırağa Konağı v Gölcük görülmesi gereken önemli yerler arasında.

DİKİLİ

Dikili'de güneş ayrı bir güzel parlar. Kısa da olsa dinlenmek amacıyla çıkılan tatil için bizce ideal bir seçim. Ayvalık, Altınova ve Bergama'ya oldukça yakındır. Ormanları, verimli toprakları, temiz ve ferahlatıcı havası, el değmemiş koyları, gölleriyle size görsel bir şölen sunacak. Küçük Zindancık, hemen yanındaki Killik, Hayıtlı ve Pisa koylarını gezmeden dönmeyin.

CUNDA

Cunda adası, Ege'nin en tanınan kasabalarından sadece biri. Ada, kuşkusuz her mevsim güzel ama baharda bir başka güzel. Patriça Koyu özel gezi rotanız olabilir. Temiz ve sığ denizin tadını ailecek çıkarabilirsiniz. Adanın simge yapılarından Taksiyarhis Kilisesi mimarisiyle ilginize çekebilir.

FOÇA

Foça, Antik Çağda İyonyalıların 12 antik şehrinden biri olarak ortaya çıktığında denizde yaşayan foklardan dolayı Phokaia adını almıştır. Bu isim günümüze ise Foça olarak gelmiştir. İzmir'in sakin kenti Foça, kendine özgü dokusunu, doğasını ve tarihini koruyabilen ender yerlerden biridir. Halk arasında halen anlatılan efsanelere konu olan Siren Kayalıkları, Fransız Tatil Koyu, Orak Adası, İngiliz Burnu Koyları ve Menteşe Adası tatilcilerin en gözde yerleridir. Orak Adası'nda yer alan ve volkanik tozların suyla buluşmasıyla ortaya çıkan Siren Kayalıkları, nesli tükenmekte olan Akdeniz foklarının barınma yeri olarak biliniyor. Homeros'un ünlü Odysseia Destanı'nda da karşımıza çıkan siren kayalıkları dünyaca ünlüdür.

ÇEŞM E

Çeşme, anlatılmaz yaşanır... Kıyı şeridinde birbirinden güzel plajları, çarşaf gibi denizi yüzünüzü okşayan ünlü rüzgarı sadece sizi değil sörfçüleri de kendine çekiyor. Çeşme'nin en uzun plajı olan Ilıca ise oldukça tanınan ve ünlü bir plaj. Günü birlik tekne gezintisi iyi bir seçenek. Koylarıyla ünlü Eşek Adası ise mutlaka görülmesi gereken yerlerden.

TİRE

Evliya Çelebi'nin, 'Şehr-i muazzam, Taht-ı Kadim' diye adlandırdığı Tire, mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri. Yeşilin her tonuna ev sahipliği yapan bu cennet yerde huzur dolu keyifli bir gün geçirmeniz mümkün. Tarihi camileri, türbeleri, meşhur pazarı ve el sanatları çarşısı listenizin en başında olma-

BODRUM

ADINA şarkılar yazılan aşkın kenti Bodrum. Muğla'nın en şirin ve gözde tatil merkezlerinden. Doğa harikası plajları, muhteşem denizi, güneşi, rüzgarı ve sımsıcak insanlarıyla kısa sürede bağımlılık yapan harika bir tatil beldesi. Bodrum Kalesi, Sualtı Arkeoloji Müzesi, Antik Tiyatro, Gümüşlük koyundaki Tavşan Adası, Pedesa Antik Kenti'ni gezi programınıza mutlaka dahil edin.

ASSOS, BEHRAMKALE

Her mevsim kafa dinleyebileceğiniz en güzel yerlerden biri de kuşkusuz Assos. Muhteşem denizi ve çevresindeki keşfedilmemiş bakir doğal güzellikleriyle adeta bir efsane. Assos, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Behramkale'de bulunan antik bir kent. Antik limanı, kentin koruyucusu sayılan Athena'ya adanan tapınak mutlaka görülmeli. Asos'ta yaşayacağınız başka bir keyif ise muhteşem günbatımı

ŞİRİNCE

İzmir'in Selçuk ilçesini gezdiniz. Efes Antik kentini ve Meryem ana evini ziyaret ettiniz. Sırada tabi ki Şirince var. Dağların arasında yeşil bir yamaç üzerine kurulan, zeytin ağaçlarının içinde taş sokakları ve cumbalı beyaz evleri ile Şirince, mutlaka ziyaret edilmesi gereken yerlerden. Köy merkezindeki çarşıda kafe, restoran, hediyelik eşya satışı yapılan şirin mekanlar mevcut. Şirince'ye gelenler tarihi köyün asırlık sokaklarında dolaşarak zaman tünelinde adeta geçmişe yolculuk yapıyor. Geçmişi 5. yüzyıla dayanan Şirince'nin eski adının 'Çirkince' olması ise bir hayli ironik.

AY VA L I K

Ayvalık, Ege'de gezilecek yerler listesinin en üstlerinde yer almayı kesinlikle hak ediyor. Tarihi kiliseleri, çiçek kokan daracık Arnavut kaldırımlı sokaklarında kendiniz zaman gezgini zannedebilirsiniz. En eski dönemlerden itibaren yerleşim yeri olarak kullanılan Ayvalık, birçok önemli medeniyete ev sahipliği yapmış. Ayvalık dönem dönem Misyalılar, Makedonyalılar, Romalılar ve Bizanslılar tarafından yerleşim yeri olarak seçiliyor. Ayvalık tarihi, 1623 yılına kadar uzanıyor. Türk ve Rum kültürünün birleşmesi ise yörede otantik bir hava yaratıyor.

NADİR UYSAL