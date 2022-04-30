Sarının hakimiyeti

Bu yılı tanımlayan bir renk varsa, bu renk tüm versiyonları ile sarı! Sarının her tonunun, çantadan ayakkabıya, elbiseden kabana kadar hakim olacağı bir sezondayız. Yaz aylarında uçuş uçuş elbiselerle birleşen sarı, soğuk havalarda kazak, ceket ve montlarımıza hava katıyor.

Özellikle desensiz ve hardal sarısı renkte kıyafetlerde göz alıcı bir özelliğe bürünüyor. Sade, şık ve ciddi bir görünüm istiyorsanız, sarının yanına yakışan en güzel renkler siyah ve beyazdır.

Bu üç rengi bir araya getiren elbiselerle tüm gözleri üzerinize çekebilirsiniz. Ya da sarı bir gömlek ve beyaz kumaş pantolonu kombinleyerek kendi stilinizi yansıtabilirsiniz.

BEL ÇANTASININ İDDİALI DÖNÜSÜ

MODANIN kendi içinde bir döngüsü var; her sezon geçmiş yıllara ait trendler yeniden yorumlanarak yükselişe geçiyor. Son birkaç sezondur doksanlı yıllara özgü tarzların günümüze uyarlanmasına alışsak da bir aksesuar trendinin geri dönüşü diğerlerine oranla çok daha şaşırtıcı oldu. Yaklaşık otuz yıl gibi bir süre boyunca bir zamanların en büyük 'moda günahı' gibi görülen bel çantaları yeniden aramıza döndü.

Öyle ki bel çantalarını ünlü markaların yeni sezon koleksiyonlarında, defilelerde, moda haftalarında, sokak modasında kısacası her mekânda ve her tarz kombinde görmek mümkün. Ünlü markaların farklı modeller ile yeniden yorumladığı ve yeri geldiğinde bir gece kıyafetini tamamlayacak kadar iddialı, yeri geldiğinde ise bir jean ve tişörtün görüntüsünü tamamlayacak kadar rahat gözüken bel çantalarından henüz bir tane edinmediyseniz yeni sezon listenizi gözden geçirmeniz gerekebilir, bizden söylemesi.