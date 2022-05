Annenize sevginizi gösterin

Annelik, yeryüzündeki en kutsal değerler arasında yer alıyor. Dünyaya yeni bir insan getiren, büyük bir özveriyle yetiştiren annelere duyulan minnettarlığın dile getirilmesi için özel bir gün tertip edilmesi kaçınılmaz oluyor. Antik çağlardan günümüze dek Anneler Günü farklı isim ve tarihlerde kutlanıyor. Her ne kadar Anneler Günü geçmişte bir bahar festivali olarak kutlanmış olsa da günümüzde tüm dünyada kabul edilen Anneler Günü, bir annenin kaybına dayanıyor. Anna Jarvis isimli bir Amerikalı, 1905 yılında annesinin vefatı sonrasında annesine hayattayken yeterince değer vermediğini düşündü. Bu nedenle ölüm yıl dönümü olan mayıs ayının 2. pazar gününde her yıl kilisede onun için bir anma günü düzenlemeye başladı. Günümüzde ise her yıl Mayıs ayının 2. pazarı Anneler Günü olarak kutlanıyor. Anneler Günü'nün yaygınlaşması için büyük çaba sarf eden Anna Jarvis, insanların anneleri hayattayken onlara duydukları sevgiyi göstermelerini amaçlıyordu. Annesini kaybettikten sonra yaşadığı pişmanlığı, kimse yaşamasın istiyordu. Siz de annenizin hoşuna gidecek bir hediye alarak, Anneler Günü için ona güzel bir sürpriz hazırlayarak sizin için ne kadar kıymetli olduğunu gösterebilirsiniz. D&R' mağazalarında annenizi sevindirmek için farklı hediye seçenekleri bulabilirsiniz.





ONU TANIDIĞINIZI BİLSİN

Annenizi mutlu etmek için Anneler Günü hediye alternatifleri için onu ne kadar iyi tanıdığınızı gösteren seçeneklere odaklanmanız büyük önem taşıyor. Anneniz bir kitap kurduysa, sevdiği yazarın ciltli bir eserini ona hediye edebilirsiniz. Koleksiyon değeri taşıyan bir kitap hediye ederek mutlu olmasına vesile olabilirsiniz. Müzik dinlemekten keyif alıyorsa, bir pikap ve sevdiği sanatçıların plaklarından oluşan hoş bir set hazırlayabilirsiniz. Sevdiği yazar, müzisyen ya da karakterlerin basılı olduğu fincanlar, kitap ayraçları ve çantalar arasından seçim yaparak onu ne kadar iyi tanıdığınızı gösterme fırsatı yakalayabilirsiniz.

İHTİYAÇLARINA ODAKLANIN

Hediye seçimi yaparken annenizin ihtiyaçlarını düşünmeniz onu mutlu etmenize yardımcı olabilir. Telefonunun çok eskidiğini düşünüyorsanız zarif ve kullanışlı bir model seçebilirsiniz. Anneniz çantasından hiç kitap eksik etmiyorsa keyifli bir okuma sağlayacak elektronik kitap okuyucu seçeneklerine göz atabilir, telefonuyla her zaman fotoğraf çekiyorsa kaliteli bir fotoğraf makinesi hediye edebilirsiniz



HOBİLERİNDEN İLHAM ALIN

Anneler Günü için hediye seçimi yaparken annenizin hobilerine odaklanmanız size artı puan kazandırabilir. Anneniz Yeşilçam filmlerini izlemeyi çok seviyorsa klasik haline gelmiş filmlerden hoş bir paket hazırlayabilirsiniz. Yetişkinler için hazırlanan boyama kitapları ve boya setleri, resim yapmayı seven anneler için hoş bir seçim olabilir. Annenizin çizimlerini beğeniyor ve yeteneğini açığa çıkarmak istiyorsanız bir tuval ve boya seti hediye edebilirsiniz.

HOŞÇA VAKİT GEÇİRSİN

Ressamların en beğenilen tablolarının yer aldığı puzzle setleri, puzzle yapmayı seven anneler için hoş bir seçim olarak öne çıkıyor. Eyfel Kulesi, İzmir Saat Kulesi, Anıtkabir gibi üç boyutlu puzzle setleri içinden seçim yapabilir, annenizin hoşça vakit geçirmesini garanti edebilirsiniz. Günlük tutmayı seven ya da yazılar yazan anneniz için sevdiği yazar ya da karakterlerin çizimlerinin kapağında yer aldığı bir defter alabilir, arkadaşları ve ailesiyle oyun oynamayı seviyorsa eğlenceli masa oyunları içinden seçim yapabilirsiniz.