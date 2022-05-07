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Haberler Cumartesi Bermuda tahta kuruluyor

Bermuda tahta kuruluyor

7.5.2022

Bermuda tahta kuruluyor

Biker şortları, son iki mevsimde moda severlerin kalbini fethettikten sonra, onun klasiği olan bermuda şortlar biker taytların tahtını sallamaya başladı. Şimdiye kadar beğenmemizin sebebi yapısı gereği daha maskülen bir havası olduğundan olsa gerek. "Kısa şortlar ile kendimi rahat hissedemiyorum" diyorsanız imdada bermuda şortlar yetişiyor. Aslında yazın ofis stili için daha rahatlıkla kullanabilirsiniz. Çünkü kumaş bermuda şortlar şık gömlekler, bluzlar ve topuklu ayakkabılarla bir etek ile aynı etkili yaratabilirler. Üstelik etek gibi, açılma riski de yok!

FULYA TANYOL

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