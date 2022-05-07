Sanatın ortak dili engelleri kaldırıyor

Uşak'ta 7'den 70'e bölgede yaşayan vatandaşlara ders veren resim öğretmeni Nalan Kalem, Serebral palsi (Beyin felci) hastası olan 26 yaşındaki Kübra Benli'nin de hayatına dokundu. Nalan öğretmenin gayretiyle, engelli Kübra hayata sıkı sıkıya tutunuyor.

KÜBRA İÇİN YENİ BİR HAYAT

Yaklaşık 1 yıldır resim Nalan Kalem'in derslerine gelen Kübra Benli, resim yapma yeteneğini geliştiriyor. Resim öğretmeni Nalan Kalem, bu kurslardan sadece Kübra değil, Uşak'ta yaşayan birçok engellinin de faydalandığını da belirterek, "Kübra'nın resme karşı ilkokuldan beri bir ilgisi ve yeteneği varmış. Duygu ve düşüncelerini konuşarak olmasa da renklerle, şekillerle tuvale yansıtabiliyor. Resim sosyal yaşamda engelleri kaldırıyor. Toplumun diğer bireyleriyle sanatın ortak dilini kullanarak iletişim kurabiliyor. Engellilere sosyal etkinliklere katılma tavsiyesinde bulunuyorum. Kendilerini kesinlikle eve kapatmasınlar. Engeller aşılabilir yeter ki çabalayalım. Kübra burada yeni bir hayat buldu" dedi.

7'DEN 70'E HERKESE AÇIK

Gizli yeteneklerin ortaya çıkması için resim, çini, seramik, pastacılık kursları olmak üzere 16 değişik alanda kursların olduğunun da altını çizen Kalem, "Bu kurslarımıza 7'den 70'e herkese açık. İnsanların kurslarımıza gelmelerini, bir şeyle ilgilenmelerini ve mutlu olmalarını istiyoruz. Kursa gelenler de zaten mutlu olduklarını söylüyor, 'Bize bir terapi gibi oldu' diyorlar. Bunu Kübra'da da çok güzel görüyorum. Çünkü çok istekli, çok hevesli geliyor. Her şey için Halk Eğitim'e, Belediyemize ve Belediye Başkanımız Mehmet Çakın'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.



ÖZGÜVENİ ARTTI

UŞAK Belediyesi'nin açtığı kurslar sayesinde kızının gelişiminde büyük gelişimler olduğunu kaydeden Aynur Benli, "Kübra'nın resme karşı ilkokuldan beri bir ilgisi ve yeteneği vardı. Onun hayatta en sevdiği şey resim yapmak. Çeşit çeşit kalemleri olsun, resim çizebileceği imkanlar ona sağlansın, başka bir şeye gerek duymaz. Çok mutlu olur. Arkadaşlarımdan resim kurslarının açlıdığını duydum. İnternetten de Nalan Hoca ile irtibata geçtik. Daha sonra hemen Kübra'yı bu kursa kaydettirdik. Kübra bu kursa başladıktan sonra kendine olan güveni de arttı" diye konuştu.

İHSAN KARATAŞ