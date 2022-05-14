Çevrimiçi sinemada “Çarpıcı Gündelik Yasamlar” seçkisi

Yaratıcı kısa hikâyeleriyle tanınan yazar Etgar Keret'in filmlerini Çarpıcı Gündelik Yaşamlar başlıklı seçkisi Türkiye'de ilk kez izleyiciyle buluşuyor. Keret öykülerinden uyarlanmış dizi ve filmlerle, ünlü yazarın bizzat yönetmen koltuğuna oturduğu yapımları bir araya getiren retrospektif niteliğindeki program, 11 - 31 Mayıs tarihleri arasında Pera Müzesi web sitesinden ücretsiz izlenebilecek. Sarsıcı öyküleriyle tanınan Etgar Keret'e ve üretim süreçlerine dair pek çok keşif alanı sunan Çarpıcı Gündelik Yaşamlar programı, yakın bir arkadaşının intiharıyla yazarlığa itilen Keret'in, kendi hayatında yaşanan gerçek olayları nasıl kurguya dönüştürdüğüne tanıklık etme fırsatı sunuyor.

ÜSTÜNKÖRÜ: Keret'in Ran Tal ile birlikte yönetmenliğini üstlendiği Üstünkörü iflah olmaz bir romantiğin trajikomik hikâyesini anlatıyor.

DENİZANASI: Kendi düğününde kilitli bir tuvalet kabininden çıkmaya çalışırken bacağını kıran gelin Keren, bu düğünde garsonluk yapan Batya ve yanında çalıştığı kişiyle birlikte düğüne katılan ev hizmetlisi Joy'un hikâyesini anlatıyor. Keret ve yönetmen eşi Shira Geffen, hikayeyi nükteli ve güçlü bir sinema diliyle izleyicilere sunuyor.

DIŞARIDA: Programın tek kısa filmi Dışarıda'da Etgar Keret, yönetmen koltuğunu Inbal Pinto ile paylaşıyor. 2020 yılında yayımlanan bu film, Covid-19 karantinasının kaldırılmasından üç gün sonra bile kimsenin evden çıkmayacağının bilindiği bir gelecekte geçiyor.

BİLEK KESENLER: BİR AŞK HİKÂYESİ:

Film, kız arkadaşından ayrılıp, ailesi tarafından yanlış anlaşıldıktan sonra intihar eden Zia'nın öbür dünyadaki yaşamına odaklanıyor. Beklenmedik mucizeler ve absürt bir mizahla dolu film, hayatın ne kadar kıymetli ve sürprizlerle dolu olduğunu gözler önüne seriyor.

ARACI: Etgar Keret ve Shira Geffen 4 bölümlük mini dizi Aracı ile yönetmenlik koltuğunu tekrar paylaşıyor. Kendi Japon balığından hukuk danışmanlığı hizmeti alan evsiz bir emlakçının, zamanda yolculuk edebildiğini keşfetmesi üzerine yaşadıklarını aktaran Aracı, bilinçaltının en karanlık köşelerine esprili bir şekilde sızmaya çalışan benzersiz bir öykü.

ETGAR KERET: Gerçek Bir Hikâyeden Uyarlanmıştır: Filmcilik, animasyon, gerçekler, uydurma, yalan ve sanata olan sevgiyi bir araya getiriyor. Keret'in benzersiz hikâye anlatımına odaklanan bu belgeselde ünlü yazarın Tel Aviv'deki yakın çevresiyle ilişkisinden New York'a uzanan kitap turnesine farklı anlar yer alıyor.