Sigortacılık dijitalleşiyor

Son 20 yıldır hayatımıza nüfuz etmeye başlayan, son 5 yıldır ise iş ve özel hayatı tamamıyla dönüştüren teknolojik gelişmeler ve dijitalleşme ezberleri bozmaya devam ediyor. İşte gelecek 5 yılda sigortacıları ve sigorta yaptıracakları bekleyen dönüşüm...

ACENTELER METAVERSE EVRENİNDE DE HİZMET SUNACAK

İnternetten sonra en önemli buluş ve geleceğin dijital dünyası olarak nitelendirilen Metaverse teknolojisi, sigortacılık sektörüne yönelik ihtiyaçları da beraberinde getirecek. Metaverse evreninde ihtiyaç duyulacak tüm sigorta işlemleri özelinde acenteler de mevcut ve potansiyel müşterilerine hizmet sunacak.

YAPAY ZEKA (AI) DESTEKLİ ÇÖZÜMLER ARTIS GÖSTERECEK

Makine öğrenimi ve doğal dil işleme gibi teknolojilerin benzersiz bir karışımı olan yapay zeka çözümleri, sigortacılık sektöründe daha fazla yer bulacak. Kullanıcılarından gelen geri bildirimlerden sürekli olarak öğrenen yapay zeka teknolojileri ve bu teknolojilerin sunacağı hizmetler, sigortacılıkta pazarlamayı ve sigorta şirketi- müşteri ilişkisini büyük ölçüde değiştirirken, sigorta şirketlerinin operasyonel süreçlerinde de yüksek verimlilik sağlanmasına yardımcı olacak.