‘Yeniden Doğuş’u tuvale yansıttı

36 yıllık güzellik uzmanlığı ve eğitmenliği hayatından sonra ressamlığa geçiş yapan Çiğdem Şaşmaz (65), ilk kişisel sergisini Kemeraltı Azize Cafe'de açtı. "Yeniden Doğuş" adlı sergide, sanatçının su bazlı soyut çalışmaları sanatseverlerle buluştu.

KİTAP HAZIRLIĞI YAPIYOR

Pandemi döneminden önce 45 yıllık eşini kaybeden ve uzun yıllarını adadığı güzellik sektörüne veda eden Şaşmaz, "Bütün cihazlarımı satarak resim sanatına yöneldim. Tuval üzerinde çalışırken her daim büyük bir coşkuyla hareket ediyorum. Sergiden önce bir bu kadar daha resim yapıp satmıştım. 2.5 yıl içerisinde hazırladığım çalışmalar arasından seçtiklerimi de sergiye koymaya karar verdim.

Genelde geceleri uyumam gereken saatlerde kalkıp çalışma odama geçiyorum ve resim yapmaya başlıyorum. Benim için çok başka bir duygu. Yatağa geçişim sabah 5-6'yı buluyor. Şimdi bana artık yer yetmiyor. Evimin dışında hangar gibi bir alan bulursam, resimlerimi daha özgürce yapacağım.

Ben aynı zamanda geceleri aklıma gelen notları bir kenara yazıyorum. O notları da kitaba dönüştürüp önümüzdeki seneye çıkarmayı düşünüyorum" açıklamasını yaptı. 41 eserin yer aldığı sergi, 22 Mayıs Pazar gününe kadar açık kalacak. ■ ERCAN AKGÜN