İzmirli influencer anneler buluştu

İzmirli Anne&Kadın influencerlar kahvaltıda buluştu. Etkinlikte çikolatalari ile konuşulan "Choco Truf" sponsor koltuğunun sahibi oldu. İzmir'in influencer annelerinin bir araya geldiği etkinlikte, yeni projeler ve reklam çalışmaları gündemdeydi. Şehrin tüm annelerine örnek olan tavırları ile göze çarpan influencer anneler ve kadınlar sosyal medyada "thebeyaztas" olarak bilinen Ömer Faruk Beyaztaş'a yeni event taleplerini ilettiler, sosyal medyada hedefledikleri başarıya İzmir halkı ve hayranları olan takipçilerinden de büyük destek gördüklerini paylaştılar.

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