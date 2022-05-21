  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Cumartesi İzmirli influencer anneler buluştu

İzmirli influencer anneler buluştu

21.5.2022

İzmirli influencer anneler buluştu
İzmirli Anne&Kadın influencerlar kahvaltıda buluştu. Etkinlikte çikolatalari ile konuşulan "Choco Truf" sponsor koltuğunun sahibi oldu. İzmir'in influencer annelerinin bir araya geldiği etkinlikte, yeni projeler ve reklam çalışmaları gündemdeydi. Şehrin tüm annelerine örnek olan tavırları ile göze çarpan influencer anneler ve kadınlar sosyal medyada "thebeyaztas" olarak bilinen Ömer Faruk Beyaztaş'a yeni event taleplerini ilettiler, sosyal medyada hedefledikleri başarıya İzmir halkı ve hayranları olan takipçilerinden de büyük destek gördüklerini paylaştılar.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA