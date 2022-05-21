  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Cumartesi Küçük Kulüp’te “Biz Bize”

Küçük Kulüp’te “Biz Bize”

21.5.2022

Küçük Kulüp’te “Biz Bize”
İzmir'in önemli gayrimenkul projelerinden Mahall Bomonti İzmir'in ana sponsorluğunda gerçekleşen "Küçük Kulüp Biz Bize Tenis Turnuvası" oynanan final maçlarının ardından düzenlenen ödül töreni ve kokteylle sona erdi. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen turnuvanın 'Tek Kadınlar' kategorisinde Sedef Clarke birincilik, Deniz Tanaydın ikincilik kupasını kaldıran isimler oldu. 'Tek Erkekler'de ise final maçının galibi Sarp Gürdal olurken, karışık çiftler kategorisinde Sedef Clarke-Sarp Gürdal ikilisi birinci, Pınar ve Kaya Baykal çifti ikinci olmaya hak kazandı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA