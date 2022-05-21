Küçük Kulüp’te “Biz Bize”

İzmir'in önemli gayrimenkul projelerinden Mahall Bomonti İzmir'in ana sponsorluğunda gerçekleşen "Küçük Kulüp Biz Bize Tenis Turnuvası" oynanan final maçlarının ardından düzenlenen ödül töreni ve kokteylle sona erdi. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen turnuvanın 'Tek Kadınlar' kategorisinde Sedef Clarke birincilik, Deniz Tanaydın ikincilik kupasını kaldıran isimler oldu. 'Tek Erkekler'de ise final maçının galibi Sarp Gürdal olurken, karışık çiftler kategorisinde Sedef Clarke-Sarp Gürdal ikilisi birinci, Pınar ve Kaya Baykal çifti ikinci olmaya hak kazandı.

DİĞER