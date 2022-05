Şehirde manzaralı ve lezzetli bir kaçamak

Balçova Teleferik şehrin merkezinden uzaklaşmadan doğa ile buluşmayı isteyenlerin İzmir'deki en popüler adresi. Bu hafta biz de Lezzet Durağı'nda sizi kapıdan içeri adım atar atmaz şehir hayatının karmaşasından kurtarıp doğanın kucağına alan mekana Nobilipark'a götüreceğiz. Otantik konsepti, eşsiz deniz ve şehir manzarasını güzel bir açıdan gören, arkasında yemyeşil bir orman, bol oksijen, kuş seslerinin ambiansında, ahşap ağırlıklı dekorasyonu ile Nobilipark güzel, samimi, huzurlu, sıcak bir atmosfere sahip. Güne bol çeşitli yöresel, organik, lezzetli kahvaltılarla başlayıp, öğlen ve akşam sağlıklı, muhteşem leziz tatlarla keyfinize keyif katabilirsiniz. Gün batımını ve gece İzmir'in ışıklarını Nobilipark'tan izlemek bir ayrıcalık. Haftanın 7 günü açık olan Nobilipark Balçova özenle hazırlanmış iç dekorasyonu eşsiz manzarası ve seçkin mutfağı ile havaların güzelleştiği baharın kendisini iyiden iyiye hissettirdiği bugünlerde keyifli bir alternatif olur diye düşünüyorum. Nobilipark Restaurant, Cafe, Tepe Kahve Kahvaltı olarak her gün 08:00 ile 24:00 saatleri arasında hizmet veriyor.



TAM AİLELER İÇİN

9 dönüm arazi üzerine kurulu Nobilipark, özel otoparkı, yeşillikler içerisinde gezme alanlarının bulunduğu, ailenizle, dostlarınızla keyifli anları yaşayabileceğiniz çok keyifli bir mekan. Açık kapalı kafeleri, organizasyonlarınızı düzenleyebileceğiniz kafe bahçe bölümü ile toplamda 600 kişi kapasiteli. Mescit, bebek bakım ve emzirme odaları da yapıya ekleniyor. Alkolsüz olarak tasarlanmış mekan akademisyenler, iş insanları, şirket yöneticileri, aileler, sevgililer, evlilik teklifi yapanların tercih ettiği çok özel bir mekan. Nobili's Rezervet et ve Nobili's kahvaltı olarak ve organizasyonlarınızı gerçekleştireceğiniz bahçesi ile hizmet veriyorlar önümüzdeki günlerde kahve konseptli bir mekan daha ekleyecekler. Nobilipark kurucusu Faruk Aksekili çok büyük emek ve çabalar sonucu bu güzel mekanı oluşturmuş. Başarılı, mücadeleci, yaşadığı topluma değer katan üreten yeniliklerin peşinde olan, fark yaratmayı seven başarılı bir iş insanı. İşletmenin yönetimini Şakir Kurabioğlu üstlenirken mutfakta genç, başarılı, dinamik bir şef Mustafa Arda Boztoprak var. Salonun yönetimini İlayda Boztoprak yapıyor.





GÜN BOYU KAHVALTI

Kahvaltı 08:00'de başlıyor, gün boyu devam ediyor. Sınırsız serpme kahvaltı veriliyor. Burada bir parantez açmak istiyorum son dönemde çok eleştirilen o klasik serpme kahvaltılardan değil. Nitelikli, her ürünü kaliteli, yöresinden alınmış, emek verilmiş özenle hazırlanmış, taze, her detayı düşünülmüş özel bir kahvaltı. Mekanın atmosferi, güzelliği işle örtüşen 1. sınıf bir kahvaltı yapmışlar. Her şey kararında ve kaliteli. Benim son dönemde gördüğüm en iyi kahvaltılardan birisi.







ETTE DE İDDİALILAR

Bu yapının içerisinde çok kaliteli ve lezzetli özel bir ede t restoranı bulunuyor. Soğuk mezeler arasında bulunan Hatay usulü humus, biber salçası, kişniş çörek otu, nar ekşisi ile yapılan sos harika, yine mekana özel tahinli ekşili yoğurtlu patlıcan ezme ve ev yapımı kızartma mutlaka tadılmalı. Kuzu eti olarak biftek, külbastı, bonfile, küşleme, kuzu pirzola, taş pirzola ve kuzu şiş, dana eti olarak ise bonfile, special, t-bon Thomas, ve kişiye özel siparişle hazırlanıyor. Thomas steak çok güzel denemenizi öneririm. Şatobiryan çok tercih ediliyor. Fransız mutfağının en bilinen lezzetlerinden biri olan Şatobiryan dananın sırt kısmından çıkartılan ve bonfile diye adlandırılan sinirsiz ve yağsız etten yapılıyor. Tatlı olarak biz deneyemedik ama kabak tatlısı, fırın sütlaç, san sebastian, cheesecake ve mevsimine göre tatlı çeşitleri sunuluyor.



Son söz; Globalleşen rekabette öne çıkmanın yolu tüketicinin zihninde farklılaşabilmekten geçer. Gerçekten bütünsel bir kalite anlayışı ile mekanın güzelliğini ambiyansını, işletmecilik ve hizmet kalitesiyle yöresel ürünlerle birleştirmişler ortaya çok güzel marka çıkmış. Nobilipark gurbunu, Faruk Aksekili'nin şahsında tüm ekibi kutluyorum.



TAZE LEZİZ VE KALİTELİ

Ürünlerin çoğu yöresinden özel olarak alınıyor. Karadut, Tire'nin en meşhur ismi Karadutçu Ziya'dan, peynirler Mardin, Kars ve Erzurum'dan getiriliyor. Butik yoğurtları efsane. Ödemiş'in çekiç kırma, Mardin'in Derik zeytini kahvaltı sofrasında buluşuyor. Mekanda köylü kadınların açtığı sıcak servis edilen gözleme ve bazlamalar harika. Ricotta peyniri mekana özel mayalanıyor. Ekmek sepetleri de özel. Mardin'den paşavat ekmeği, çörek otlu küçük ekmek ve Çeşme'nin Germiyan ekmeği kızarmış olarak servis ediliyor.



SEZEN ALTAN / LEZZET DURAKLARI