Bilimsel ve çağdaş eğitimin doğru adresi TAM OKUL

Hayatını çocuklara adamış eğitimciler tarafından kurulan 21. Yüzyıl Özel Tam Okul ve 21. Yüzyıl Karşıyaka Koleji, başarı odaklı yaklaşımıyla, öğretmenlerini seven, okulda vakit geçirmekten keyif alan, derslerinde başarılı ve sosyal hayatında mutlu çocuklar yetiştiriyor. 21. Yüzyıl Özel Tam Okul, anaokulu, ilkokul ve ortaokul bölümleriyle kurumsal felsefesini, aydınlık ve gelişmiş bir ülkenin temellerinin, geleceği doğru okuyabilen, gelişmiş dünya vizyonuna sahip gençlerin omuzlarında yükseleceğini bilen bir eğitim anlayışının üzerinde başarı seviyesini yükseltmeye devam ediyor.

TAM EĞİTİMLE KARİYER PLANI

Okulda öğrenim gören öğrenciler, başarı odaklı eğitim anlayışı, güçlü akademik programları ve seçkin eğitmenleriyle hem istedikleri liselere hazırlanıyor hem de hayatın her alanında başarılı olmaya yoğunlaşarak, kariyer planlarına doğru emin adımlarla ilerliyor.

KİŞİYE ÖZEL ÖĞRETİM MODELİ

21. Yüzyıl Özel Tam Okul'daki öğrenciler, başarı odaklı, bilimsel ve çağdaş eğitim anlayışıyla başarılı bir geleceğin kapılarını aralıyor. Seçkin eğitmen kadrosu, kişiye özel öğretim modeliyle öğrenciler, akademik ve sosyal gelişimlerini tam olarak tamamlıyor, kariyer hedeflerine odaklanarak, modern dünyanın başarılı ve aydın dünya vatandaşları olarak yetişiyor.

ANALİTİK DÜŞÜNMENİN YOLU

İlkokullarından ortaokula geçen öğrenciler ise sosyal ve akademik olarak onları başarıya götürecek bir eğitim öğretim sistemine geçiyor. Gelişen dünyanın yeni vizyonuna sahip, girişimci, yenilikçi, analitik düşünme yeteneğine sahip, akıl ve bilim ışığında tam yol ilerleyen bireyler olarak yetişiyor. TOLGA TEKİN

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