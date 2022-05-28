Kuru çınar yaprakları tabloya dönüşüyor

Sonbaharda topladığı çınar yapraklarını sanatla buluşturan Uşaklı gencin dikkat çeken eserleri alıcılardan talep görüyor. Kent merkezindeki bir kargo şirketinde kurye olarak çalışan 25 yaşındaki Hüseyin Özçelik, 2019 yılında kuzeninin yönlendirmesiyle tezhip kursunda bir süre eğitim aldı. O dönem bir çanta modelinin üzerine desen olarak yerleştirilmiş kuru ağaç yaprağını fark eden Özçelik, bir süre sonra yapraklara çeşitli motifler yapmaya karar verdi.

İNSAN SİLUETİ VE TEZHİP

Özçelik, tezhip kursunda öğrendiklerini de harmanlayarak çınar yapraklarının üzerine insan silueti ve çeşitli motifler çizdi ve bu çalışması ilgi görmeye başlayınca eserlerini sosyal medya hesabından paylaştı. Buradan aldığı talepler doğrultusunda çizim ve boyamalarına devam eden Özçelik, yaptığı çalışmaları daha sonra satışa çıkardı. Özçelik'in stresten uzaklaşmak amacıyla yaptığı iş bir süre sonra mesleği haline geldi. Evinde ve kurs eğitmeninin atölyesinde sipariş üzerine boyama ve çizim işlemi yapan Özçelik, şehir dışından gelen siparişleri de kargoyla gönderiyor.

7 SANTİMDEN BÜYÜK YAPRAK

Boyama yapacağı çınar yapraklarını sonbaharda toplayan Özçelik, yaprakların da 7 santimetreden büyük ve geniş olmasına dikkat ediyor. Topladığı yaprakları evinde muhafaza eden Özçelik, gelen siparişler doğrultusunda yaprakların üzerine sulu boyayla insan silueti, gökyüzü, yıldız, gün batımı ve gün doğumu gibi çizimler yapıyor. Özçelik'in peçeteyle de efekt verdiği çizimleri bazen 10 saat sürüyor. Hüseyin Özçelik, kargo şirketinde çalışırken gittiği kursun hayatında dönüm noktası olduğunu söyledi.