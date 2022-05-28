Örgü her yanımızı sarıyor

Yazın farklı bir stille dikkat çekmek isteyenlerdenseniz kroşe kıyafetler farklı görünümleriyle ilham verici olabilir. En yeni trend ise tığ işi ve kroşe tasarımlar! Bu tasarımları kıyafetten çantalara, bikinilerden takılara pek çok alanda görmeye hazır olun.

Farklı renklerin bir arada kullanıldığı ya da yaz aylarında bronz teninizi daha da vurgulayacak renkte bir tığ işi elbise edinebilirsiniz. Eğer tığ işi konusunda maharetliyseniz ya da etrafınızda yapabilecek biri varsa son derece şanslısınız. Böylelikle kendi tarzınıza göre pek çok parça ortaya koyabilirsiniz.

PYER MOSS İLE ÇANTA DANSI

BAŞARILI tasarımcı Kerby Jean- Raymond, Reebok'ın küresel kreatif direktörlüğünden istifa etmesinin hemen ardından kendi markası Pyer Moss için kolları sıvadı. Jean-Raymond, marka tarihinde ilk kez kadınlar için çanta ve ayakkabı koleksiyonu hazırladı. Koleksiyondaki parçalar, ilginç formlarıyla büyük beğeni kazandı.

Ünlü tasarımcı, markası Pyer Moss'un hazır giyim koleksiyonunu kadınlar için el çantaları ve ayakkabılar içerecek şekilde genişletti. Geçtiğimiz günlerde görücüye çıkan koleksiyon; asimetrik siluetlere sahip çanta ve ayakkabılardan oluşuyor.

FULYA TANYOL