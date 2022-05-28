Seçtigin eti tadarak alma dönemi basladı

Narlıdere'de hizmet veren Botanik Kasap, alışılmışın dışında bir yöntemle müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkardı. Asıl mesleği mandıracılık olan, dededen toruna 3. kuşak temsilci olarak işleri sürdüren ve yakın zamanda kasaplığa da el atan İsmail Zeybek ve ortağı Murat Özden, müşterilerin et ürünlerini almadan önce tadına bakabilmesini sağlıyor.

İşletme ayrıca evinde pişirmek için yeterli vakti olmayan kişilere pişirme hizmeti sunuyor. İzmir'de ilk kez uygulanan bu yöntem sayesinde olumlu yorumlar aldıklarını ve müşterilerin hayatını kolaylaştırdıklarını belirten genç patron, "İnsanlar marketlerde peyniri, zeytini tadıyorsa, bu neden et ürünlerinde de uygulanmasın dedik. Sattığımız etlerin tadını merak eden kişilere ücretsiz ikram etmek için dükkan içerisinde bulunan mangalımızı kullanıyoruz. Pişirme hizmeti isteyen olursa, etin yanında lavaş ekmeği, domates, biber gibi ikramları veriyoruz. Kendi üretimimiz olduğundan ve piyasaya bağımlılığımız bulunmadığı için pek çok yere göre et fiyatlarımızı makul seviyede tutuyoruz, hatta bazı yerlerden daha aşağıdayız" açıklamasını yaptı.

ETLE İLGİLİ HER ŞEY VAR

1994'ten buyana İzmir'in Ödemiş ilçesinde mandıracılık yapan ve 2020 yılında faaliyete geçen Botanik Kasap Market'te etin kalitelisini ve lezzetlisini müşterilerle buluşturan İsmail Zeybek, "Burada etle ilgili her şeyi bulmanız mümkün. Bonfile, antrikot, soslu marine edilmiş etler, çedar soslu ve soya soslu etler, kasap köfte, kasap sucuk, gerçek dana kavurma, kendi üretimimiz olan dana sosis, anne köftemiz ve tavuk çeşitlerimiz var. Bizim sektörde en tehlikeli ürün kıymadır. Kıymayı da müşterilerin önünde çekiyoruz. Bunların yanı sıra mandıra bölümümüzde peynir ve tereyağı çeşitlerimiz mevcut. Haftanın 7 günü sabah 09.00'dan akşam 20.45'e kadar açık olan işletmemizde, Narlıdere'nin yanı sıra Balçova ve Güzelbahçe'ye de paket servisi sunuyoruz" diye konuştu.

ÖDEMİŞ'TE ÜRETİLİYOR

28 yıldır mandıra, şarküteri ve pazarcıların pek çoğuna ürün tedariki yaptıklarını vurgulayan Zeybek, "Ödemiş'te ürettiğimiz süt ürünlerini İzmir'in yanı sıra Aydın ve Manisa'ya da gönderiyoruz. Yakında Botanik marka sucuklarımızı, İzmir'deki tüm şarküterilerde bulabileceksiniz. Kasap olarak şubeleşmeye gitmeyi istemiyoruz, iki fabrika satış mağazamızla devam edeceğiz. Ödemiş'te 23 bin metrekarelik çiftlik alanımızın yanı sıra hayvanların yediği mısır ve yonca gibi besinleri yetiştirdiğimiz 300 bin metrekarelik tarım arazimiz var. İşimizi yaparken sokak hayvanlarını da ihmal etmedik. Bizden iki kilogram et alan müşterilerimiz adına 1 kap mama bağışlıyoruz. Aylık gelirimizin yüzde birini can dostlarımıza ayırıyoruz. Mamaları sokak hayvanlarına ulaştırmaları için derneklere ya da hayvan sever gönüllülere vereceğiz" dedi. ERCAN AKGÜN

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