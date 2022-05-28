Türk mutfağı ve kültürünün Romanya’daki temsilcisi

Romanya'nın başkenti Bükreş'te günlük Türkçe yayınlanan tek gazete olan Gazete Balkan'ın 17. kuruluş yılı kutlamaları kapsamında uzmanlık alanım olan "Markalaşma ve Marka" konferansı verdim. Bu arada bir dizi etkinliğe de katılıp Türk restoranlarını ziyaret ettim. Romanya'nın en büyük şehri ve ülkenin kültür, finans, sanat ve sanayi merkezi olan Bükreş, ülkenin kalbi. Birçok heybetli bina ve anıt, şehir merkezini süslerken yeşil alanlar hem şehirlilere hem de ziyaretçilere şehrin gürültüsünden uzakta biraz huzur bulma şansı sunuyor.

Bir zamanlar gelişmişliği ve şık mimarisiyle "Küçük Paris" olarak bilinen Bükreş, Doğu Avrupa'da hâlâ büyük bir şehir. İnsanların Bükreş'i ziyaret ettikten sonra en iyi hatırladığı şeylerden biri de muhteşem restoranları. Evet, ülkenin güzel manzarası, orta çağ kasabaları ve tarihi kaleleri de unutulmazdır, ancak geleneksel Romen yemekleri diğer cazibe merkezlerinden daha uzun süre hafızanızda kalacaktır. Bükreş'teki en iyi restoranlardan bazıları eski şehirde yoğunlaşmıştır, bu nedenle şehri ziyaret ederken yemek yemek için iyi bir yer bulmak için çok uzaklara gitmenize gerek kalmıyor. Çoğu, zarif ve güzel süslü yemek odalarına sahip tarihi binalarda yer alır.

ÜNLÜLERİN TERCİHİ OLDU

Türk Mutfağının zenginliğini, gelenek ve göreneğini Romanya Bükreş'te temsil eden geleneksel mutfağımızın en özel lezzetlerini sunan Duman Oriental Cuisine bu hafta lezzet durağımızda. Duman Oriental Cuisine, Bükreş'in önemi giderek artan cazibe merkezi Decebal Caddesi üzerinde 4 yıl önce 1 Aralık 2018'de Romanya'nın milli gününde açılmış. Kardeşi Eyüp Duman ile birlikte restoranın işletmeciliğini yürüten Ensar Duman, Romanya'nın etkili, başarılı iş insanlarından. Birçok sektörde yatırımları olan, geniş bir network ağına sahip Duman, bunu restoranla birleştirmek istemiş. Çok başarılı olmuşlar Bükreş'in en önemli lezzet adreslerinden, ünlülerin tercih ettiği bir mekan olmuşlar. Müşterilerinin yüzde 99'u Romen. Açık terası ile birlikte 250 kişi kapasiteli Duman Oriental Cuisine işletmecisi Ensar Duman, amaçlarının Türk Mutfağını, en iyi örnekleri ile Romanya'da temsil etmek olduğunu söylüyor. Duman, "Yurt dışında bir mekan yaptığınızda, kendi kültürünüzü, mutfağınızı tanıtmak zorundasınız, insanların kalbine dokunmalısınız" diyor.

ORIENTAL TARZ MUTFAK

Dekorasyona ülkemizin her yöresinden bir şeyler katmışlar. Türkiye'nin kültürünü yansıtan otantik bölümler var. Duman Restoran'ın menüsü çok geniş Türk mutfağının orijinal lezzetlerini sunuyorlar. Hafta sonu Türk kahvaltısı var. Sadece nargile satmıyorlar yemeğin yanında veriyorlar. Menüde Türk mutfağına özgü lezzetlerle Oriental mutfak oluşturmuşlar. Harika mezeler var bayıldım. Kendimi bir an Hatay'da gibi hissettim Hatay'ın meşhur humusunu aslına uygun şekilde yapmışlar. Parafen, yoğurtlu patlıcan gibi ülkemizin en güzel mezelerini tadabiliyorsunuz.

Mangal çeşitleri, Adana, Urfa, kuzu incik, imam bayıldı, hünkar beğendi, karışık kebaplar, köri soslu mantarlı tavuk, tantuni, Lübnan patatesi gibi çok özel lezzetler var. Ben kuzu incik tadımı yaptım, çok başarılıydı, mutlaka denmenizi tavsiye ederim. 9 çeşit salata ve tatlı çeşitleri bulunuyor. Ürünlerini Türklerden, etlerini helal sertifikalı Türk kasaplarından alıyorlar. Sabah 11'de açılıyor. Gece 01'de kapanıyor. 40 çalışanı var. Gençler "Duman Restoran'a gidelim oraya ünlü insanlar geliyor" diyormuş. Özel aile bölümleri var. Dekorasyonda Mardin, Selçuklu, Türk motifleri kullanılmış. Kapalıçarşı'yı andıran özel fotoğrafların çekildiği bölümler bulunuyor.

SAĞLIK TURİZMİ

Romanya'da faaliyet gösteren Ensar Duman Romanya'da sağlık turizmini başlatan kişi. Klinik'in sahibi Ensar Duman, daha önce kapı ticareti ile uğraştıklarını, o dönemde tedavi için ihtiyaç duyup da kendisinden yardım isteyen Romen dostlarını Türkiye'ye gönderdiğini belirtti. Yardım ettiği kişi sayısı çoğalınca tüm Romanya'yı dolaşarak tedavi için Avusturya'ya giden kişileri Türkiye'ye yönlendirmeye karar verdiğini ve 'Ensar Duman Klinik' firmasını 2010 yılında kurduğunu anlattı. Bu kapsamda şimdiye kadar yaklaşık 16 bin kayıtlı hasta ile ilgilenilmiş olup tedavileri başarı ile gerçekleştirilmiş.

VAKIF İLE YARDIMA KOŞUYOR

2019 yılında Ensar Duman Vakfi'nın kuruluşunu gerçekleştiren Duman, kendi doğum günü olan 11 Eylül'de ihtiyaç sahipleri için kurdu. Vakfın amacının ihtiyaç sahibi fakir çocukların her tür sağlık problemlerine çözüm olmak olduğunu belirten Duman, Kovid döneminde yaklaşık bin aileye belediyelerle ortak yürütülen kampanya çerçevesinde erzak yardımı gerçekleştirildiğini 50 çocuğun tedavisinin üstlenildiğini ve 20 elektrikli araba verdiğini sözlerine ekledi. Duman, Küresel salgın dönemi sürecinde aralarında 2 Türk'ün de bulunduğu 12 Kovidli hastayı özel uçak veya özel ambulansla Türkiye'ye götürerek tedavilerini gerçekleştirdikleri bilgisini de aktardı.

Son söz; Gastronomi, kültür ve yemek arasındaki ilişkiyi inceleyen bir disiplindir. kültürlerin toplumların birleştirici unsuru olarak karşımıza çıkar. Türk kültürünü lezzetlerini en iyi şekilde temsil eden Duman Restoran'ı görünce gururlandım mutlu oldum. Ensar Duman'ı bu başarısından dolayı kutluyorum.

SEZER ALTAN