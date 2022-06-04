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Haberler Cumartesi Batik desenlerle hafiflik hissi

Batik desenlerle hafiflik hissi

4.6.2022

Batik desenlerle hafiflik hissi

Batik desenler, Gigi Hadid gibi ünlü modeller ve moda 'blogger'larının en sevdiği parçalardır.

Prada, Dior gibi ünlü moda markaları için sezonun trend baskısı batik desenler, artık vazgeçilmezdir. Bu akım bu kez birçok tasarımcı tarafından koleksiyonlarına eklendi.

Özellikle Michael Kors, bu teknikle tasarladığı mayo ve tuniklerle tam bir yaz havası estirdi.

Fakat batik tasarımlar sadece elbise ve eteklerle sınırlı değil; pantolonlar ve bluzlar da batik desenlerin hafif ve romantik etkisinden faydalanıyor.

Örneğin, koyu kot pantolonlar ve ceketler ile batik desenli bir gömlek giyebilirsiniz. FULYA TANYOL

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