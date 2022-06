Çeşme Germiyan’da bahçede kahvaltı

HAZİRAN ayının ilk Pazar günü kutlanan "Dünya Kahvaltı Günü" öncesinde Çeşme'de bu konuda iddialı bir mekan açıldı. Germiyan'da hizmet veren Afitos Kahvaltı Bahçesi, sezona hızlı başladı. Çeşme'ye çok yakın olmasına rağmen misafirlerine kalabalığın uzağında doğal güzelliklerin içinde bir kahvaltı keyfi sunan Afitos Kahvaltı Bahçesi, tamamı ev yapımı organik ürünlerle hizmet veriyor.

Haftanın her günü açık olan işletmede amatör bir ruhla hizmet ettiklerini ifade eden mekan yetkilileri, "Kendisini evinin bahçesinde hissetmek isteyen herkesi Germiyan'a bekliyoruz. Annelerinizin yaptığı tatta reçellerimizle, gözlemeden tosta, çaydan limonataya her türlü yiyecek ve içeceğimizle hizmet veriyoruz. Haftanın her günü 09.00-17.00 arasında açığız. Kahvaltının dışında börek, pizza, hamburger ve mantı çeşitlerimiz ile de iddialıyız" dedi. Mekanda ayrıca çeşitli hediyelik seramik eşyalar da satışa sunuluyor.