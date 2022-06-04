Elveda maske merhaba makyaj

Pandemi sürecinde maskelerin gölgesinde kalan makyaj trendleri, Kovid- 19'un etkisini yitirmesi, yaz renklerinin hayatı canlandırmasıyla birlikte özellikle kadınlarda yeniden günlük hayatın vazgeçilmez rutinleri arasına girdi. Hanımlarda bu yaz, pastellere, pırıltılı makyaj ürünlerine ve parlak neonlara tanık olacağımızı söyleyen Güzide Academy sahibi Güzide Korkmaz, verilen eğitimlerde korona dönemi hijyen ve temizlik konularının yine gündemin ilk sıralarında yer aldığını vurguladı.

MİLLİ EĞİTİM ONAYLI

Uluslararası master unvanına sahip, aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Güzide Academy'de mesleki tecrübelerin paylaşıldığı yaz trendleri toplantısında konuşan Korkmaz, "2022 yaz makyaj trendlerinde doğallık ve ışıltı ön planda olacak. Sadelik ve doğallığın yanında ışıltılı tonlar, mavi farlar ve kırmızı rujlar rağbet görecek. Neon renkler ön planda yer alacak. Canlı ve dinamik bir yaz bizi bekliyor. Hanımlar bu yaz ışıl ışıl olacak" dedi.

ULUSLARARASI BAŞARILAR

Amerika'nın en büyük akademisi olan Beauty Angels ve İtalyan menşeyli, Mylamination markasının master unvanına sahip Güzide Academy'de, Beauty Angels, My Lamination, Kalıcı Makyaj, Protez Tırnak, İpek Kirpik, Make Up, Uzman Estetisyenlik ve Güzellik Uzmanlığı eğitimlerinin yanı sıra VİP düzeyde hizmet veriyor.

Romanya ve Kuzey Makedonya'daki yarışmalarda elde edilen birinciliklerle tecrübesini taçlandıran Güzide Academy'nin sahibi Güzide Korkmaz, "Ekibimizi ve markamızı meslektaşlarımızdan ayıran en büyük özelliğimiz, yenilikçi ruhumuzun yanı sıra; öğrencilerimize ve çalışanlarımıza duyduğumuz saygıdır. Çalışanlarımız ve öğrencilerimiz corona koşullarında hijyen konusunda bilgilendirilmekte ve bu konuda özel eğitim almaya devam etmektedir " diye konuştu.

ÜNLÜLERİN MAKYÖZÜ GÜZİDE AKADMY'DE

İZMİR'İN Milli Eğitim Bakanlığı onaylı tek makyaj akademisi Güzide Akademi, ünlü makyaj sanatçısı Hamiyet Akpınar'ı ağırladı, Ünlülerin makyajcısı olarak adından söz ettiren Akpınar, Güzide Akademi'nin kursiyerlerine temel makyaj tekniklerinin yanı sıra, 2022 yaz makyaj trendleri konusunda uygulamalı dersler verdi.

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