Matrix gözlükler bu yaza damga vuracak

KYLİE ve Kendal Jenner'ın gözünde sık sık gördüğümüz bu gözlükler, zamanında Matrix filminden sonra fırtınalar estirmiş modeller arasında girmişti. Şimdilerde yeni tasarımları ile karşımıza çıkan Matrix gözlükleri de bu yaz sokaklarda çok görecek gibi duruyoruz.

Burun hizanızdan daha kalın formda başlayıp kulağınıza doğru incelerek gelen ve kalın kenarlardan oluşan bu güneş gözlüğü modelini satın almadan önce mutlaka yüzünüze yakışıp yakışmadığını deneyerek satın almanızı öneririz.

Genellikle ince yüzlere çok yakışsa da birbirinden farklı modeller arasından size en uygun seçeneği deneyerek daha net anlayabilirsiniz.