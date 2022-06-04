Patili dostlarla tatilin yeni adresi Şerife Hanım Konağı

Almanya'da ve Türkiye'de uzun yıllardır lojistik, rent a car ve çeşitli sektörlerde yatırımları olan Ümit Taşdan, eşi Şerife Taşdan ile birlikte turizm cenneti Çeşme'de butik otel açarak turizm sektöründe ilk yatırımını yaptı. Çeşme'nin cennet köşelerinden birisi olan Dalyan Mahallesi'nde yer alan 'Şerife Hanım Konağı' adlı butik otel, geniş ve ferah 12 odasıyla misafirlerini ağırlayacak. Otelin kapıları can dostlara da açık olacak.

Tatile gelecek misafirler, isterlerse can dostlarını da otele getirebilecekler. Hayvan, çocuk ve insan sevgisiyle dopdolu olduğunu belirten Şerife Taşdan,"Otelimizin bahçesine ve dışına patili dostlarımız için mama ve su kapları koydurduk. Hayvansever müşterilerimiz, otelimizde gönül rahatlığıyla tatil yapabilecekler. Misafirlerimiz, can dostlarını da yanlarında getirebilecekler. Çocukları da çok seviyoruz. İnsan sevgisi ile dopdoluyuz. Enerji verelim, enerji alalım" dedi.

TURİZME İLK ADIM

Kendi adını taşıyan butik otel ile ilgili açıklama yapan Şerife Taşdan, ilk kez turizm sektöründe yatırım yaptıklarını belirterek, "Önce yazlık konut olarak yapmak istediğimiz binamızı, ailemiz ve dostlarımızın da önerisiyle butik otele çevirdik. İnsanları ve hayatı çok seviyoruz. Sevgi vermek, sevgi almak, mutluluk vermek, mutluluk almak için turizm sektöründe ilk adımımızı attık. Almanya'da ve Türkiye'de lojistik ve rent a car sektöründe yatırımlarımız var. Çeşme'de turizm sektörüne ilk adımımızı bu butik otelle atmış olduk. Otelimizin odalarının geniş ve ferah olmasını istedik. En küçük odamız 50 metrekare. Otelimiz 2 katlı ama asansörümüz de var. Otelimizde, yurt dışından getirdiğimiz akıllı sistem var" diye konuştu. İç Mimar olduğunu belirten Taşdan, "Otelin iç mekanlarında ve odalarda benim dokunuşlarım var. Tasarımlar bana ait. Normal, sıradan bir otel olmasını istemedik. Beş yıldız konforunda ve sanatla da iç içe tasarım yaptık" diye sözlerine ekledi

"YARIMADAMIZ ÖNEMLİ VE GÜZEL BİR ESER KAZANDI"

CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran ve seçkin bir davetli topluluğunun katıldığı kokteyl ile butik otel hizmete açıldı. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran da bir konuşma yaparak, "Öncelikle nazik davetiniz için çok teşekkür ederim. Burada olmaktan, sizlerle beraber olmaktan ve bu özel güne tanıklık etmekten son derece mutluyum. İzmir, Türkiye'nin güzel bir kenti olarak bilinir. Ama bu güzel kentin güzel bölgeleri de var. Onlardan bir tanesi de tabi ki yarımadamız.

Dalyan, bu yarımadanın en özel yerlerinden bir tanesi. Uzun yıllardır Almanya'da yaşayan çok değerli bir aile, yarımadamıza böylesine önemli ve güzel bir eseri kazandırdı. Zamanlama da harika. Yazın başlangıcı. Çok doğru bir zaman. Çok doğru bir strateji. Şerife Hanım Konağı'nın, güzel Çeşmemize, yarımadamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Çok değerli Şerife Hanım ve ailesine de bu yatırımı bölgemize yaptıkları için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. MELİH DEMİRTAŞ

-Bu bir ilandır-