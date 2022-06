Yüzlerce yıllık cirit düğünlerde yaşatılıyor

ORTA Asya ve Anadolu'da yüzyıllardır yaşatılan, at sırtında savaş oyunu olarak adlandırılan cirit, Manisa'daki düğünlerde yaşatılıyor. Köy meydanı Türk geleneği cirit oyununu izlemek isteyenlerle dolarken, atlı cirit oyuncuları hünerlerini sergiliyor.

Düğünün davetlileri cirit ve değnek oyununu izlemek için meydanı dolduruyor. Çocuk yaşlı demeden birçok kişinin meraklı olduğu cirit-değnek sporunda 75 yaşında olan oyuncular da dikkat çekiyor. Yaklaşık 3 saat süren gösterilerin ardından cirit ve değnek sporcuları türküler ve davul-zurna eşliğinde damat evine gidiyor.

MEYDANLAR DOLUYOR

AKHİSAR'A bağlı Kocakağan mahallesindeki oğlunu evlendiren ve geleneği sürdürmek için cirit değnek sporcularını davet eden Ahmet Eşsiz, "Biz bu ata sporumuzu çok seviyoruz. Atalarımızdan, dedelerimizden geldiği için biz de düğünümüzde yapalım istedik. Düğünümüze gelenler de çok güzel anlar yaşadılar. Biz düğünlerimizde her zaman bu geleneğimizi sürdürürüz. 7'den 70'e herkes cirit oyunuzu çok sever ve meydanları doldurur" dedi.

ATADAN MİRAS

CİRİT sporunun temsilcisi Ahmet Ali Eriş, "Düğünlerimizde ata sporumuzu yapıyoruz. Etkinlik, düğün yapacak arkadaşımızı 2-3 ay önce listeye kaydediyoruz. Her hafta sonu mutlaka düğünümüz oluyor. 7'den 70'imiz atlı cirit oynar. Benim atadan geliyor bu merakım. Oğlum da atçı. Bizim 7 sülalemiz at biner. Bu işi bırakamayız. Her yaştan insan var, 6 yaşından 70 yaşına kadar arkamızdan destekçi arkadaşlarımız geliyor" dedi.

IHTİYAR DELİKANLILAR AT ÜSTÜNDE

Yaşının ilerlemesine rağmen cirit ve değnek sporuna meraklı olan Mehmet Fidan, "Yaşım 70, inmem at üstünden. Bunun zevkini bilen bilir, bilmeyen hiçbir şey anlamaz. Bu zevk olmasa bu halk buraya toplanmaz. Biz bunu zevk için yapıyoruz. Her hafta yapılıyor. İnsanların ilgisi çok fazla oluyor, onun için müsait olmadığımızda birini sabah oynuyoruz birini de akşamüzeri oynuyoruz. Vatandaşların durumuna göre Cumartesi-Pazar atlı cirit oynarız" diye konuştu. Ata sporunu geleneksel düğünlerle beraber yaşattıklarını söyleyen Ali Bayhan, "Düğünlerimizde adettir. Geleneksel köy düğünlerimizde atlı cirit oynuyoruz. Geleneksel olduğu için her düğünde oynuyoruz. İnsanların ilgisi çok fazla bu cirit işine. Atadan deden kalma olduğu için de her düğünde gösteri sergiliyoruz" dedi.

NERMİM UÇTU