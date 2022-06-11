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Haberler Cumartesi Üçüncü sergide “Ölmeye doğmadık mı”

Üçüncü sergide “Ölmeye doğmadık mı”

11.6.2022

Üçüncü sergide “Ölmeye doğmadık mı”
Seramik sanatçısı Dijle Talun, 2010- 2011 yıllarında sunduğu 2 kişisel sergisi "'Ölmeye Doğmak" serisinin devamı niteliğinde olan "Ölmeye Doğmadık mı III" sergisini Ege Üniversitesi ev sahipliğinde Prof. Dr. Yusuf Vardar Mötbe Salonu'nda görücüye çıkardı. 3. kişisel sergisini açmanın mutluluğunu yaşayan Talun, "Sonsuz evrende her şey birbiriyle ilişkili ve etkileşim halinde olsa da sonlu bir hayatı olduğunu bilen insanın, çağlar boyunca varoluşunu merak etmesi, yaşamını anlamlandırmaya çalışması, kendini bilmeye ve konumlandırmaya çabalaması 'Ölmeye Doğmadık mı' adlı sergimin oluşmasına esin kaynağı oldu. Burada yer alan 44 eserle izleyiciyi kendi içinde derin bir yolculuğa çıkarmayı ve seramik sanatını kullanarak somutlaştırdığım duygularıyla temas etmesine olanak sağlamayı hedefledim" yorumunu yaptı.

ERCAN AKGÜN
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