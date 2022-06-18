Çocuklar sanatla evde buluşuyor

Çocuklar sanatın büyülü dünyasıyla buluşmaya devam ediyor. Akbank Sanat, Haziran ayında atölye çalışmalarına minikleri davet ediyor. Sanat eğitmeni Barış Karayazgan tarafından hazırlanan atölye çalışmaları cumartesi günleri Akbank Sanat Youtube kanalından izlenebilecek. Bugün gerçekleşecek etkinlikte çocuklar Richard Long ile sanatsal tecrübeleri öğrenecek. Richard Long sanatını hayatı ile birleştirerek bize çok farklı bir sanat yapma, sanata yaklaşım ve bakış açısı sunuyor. Her insan gibi, o da dünya da bir iz bırakmak istiyor ama onu farklı kılan ise tam da bu noktada, "iz bırakmak", sanatının temelini oluşturan yaklaşım. Bu atölyede sanatçının sade ve çok etkili işleri çocuklarla buluşuyor. 25 Haziran Cumartesi günü ise Andy Goldsworthy ile Taşlar, Yapraklar, Dallar atölyesi gerçekleşecek. Andy Goldsworthy'nin "Bazen doğanın bir parçası olduğumuzu unutuyoruz. Doğa bizden ayrı bir şey değil!"sözleri esasında sanata ve hayata olan yaklaşımını da bizlere gayet net anlatıyor. Bu atölyede sadece doğal malzemelerle değil ama aynı zamanda doğada çalışarak miniklere doğa ile bütünleşmenin sanatsal bir yöntemi gösteriliyor.

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