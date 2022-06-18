Dondurmacı çocuklar ileri dönüşüm yolunda

Her çocuk dondurma sever. Dondurma çubuklarıyla ileri dönüşüm fikrini ortaya atan Max İleri Dönüşüm projesi, dondurma çubuklarından yapılabilecek onlarca fikir sunuyor. İleri Dönüşüm projesi, her gün dondurmalarının tadına bakan milyonlarca kişiye dondurma çubuklarının atıktan uçağa, kalemliğe, kuş yuvasına ve daha onlarca fikre nasıl dönüşebileceği konusunda ilham vermeyi amaçlıyor. Tüm ebeveyn ve çocukları daha sürdürülebilir bir dünya için ileri dönüşüm odağında oyuna davet ediyor.



İLHAM VEREN FİKİRLER ÜRETİLİYOR

"Bir dondurma çubuğu sadece bir dondurma çubuğu değildir!" diyen MAX İleri Dönüşüm, bu dönüşüm yolculuğuna katılmak isteyenleri, maxileileridonusum internet sitesi üzerinden birbirinden farklı içerikleri incelemeye davet ediyor. Dondurma çubuklarını toplayan ve dönüştürmek isteyen herkes, internet sitesiden içlerinde Gökçe İrten, Bülent Gültek, Mert Dolapçıoğlu, Elif Atmaca, Dilara Akbal, Artemis Günebakanlı, Ece Ağırtmış, Burak Beceren, Fırat Neziroğlu, Uğur Acil, Salih Küçüktuna, Simay Bahçıvan gibi isimlerin olduğu gönüllü sanatçıların yaptıkları projeleri inceleyip, ilham alabilir. Ayrıca maxileileridönüşüm hashtagi ile kendi dönüşüm projelerinizi de Instagram üzerinden paylaşarak herkese ilham olabilirsiniz. Fikir Kütüphanesi isimli bölümde ise ebeveyn ve çocuklar, Onaranlar Kulübü'nün hazırladığı kılavuzlardan yararlanılabilir.

DİĞER